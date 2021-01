Járó motorral hagyott autóra csapott le Attila, de nem jutott messzire

Saját nappalijában találták meg egy 56 éves dunavarsányi férfi holttestét hétfőn a családtagjai, másnapra kiderült, hogy erőszakos bűncselekmény áldozata lett.

Holtan találtak rá a nappalijában egy 56 éves dunavarsányi férfira a családtagjai hétfőn. A kiérkező rendőrök a helyszínen még nem gyanakodtak bűncselekményre, ezért közigazgatási hatósági eljárást indítottak az elsődleges orvosi vélemény szerint a tavalyi év utolsó napján bekövetkezhetett halál körülményeinek tisztázására – számolt be róla a police.hu . Azonban ami ezután következett, arra senki sem számított. Pár nappal később, a boncoláskor ugyanis a férfi testén bántalmazásból eredő sérüléseket rögzítettek, ezért az eljárást emberölés megalapozott gyanúja miatt folytatták a Pest megyei életvédelmi nyomozók. Mintegy 24 óra múlva a gyanúsítottak is előkerültek: egy Komárom-Esztergom megyei településen előállítottak két férfit és két nőt, akik ellen eljárás indult. A gyilkosságnak vélhetően volt egy ötödik szereplője is, egy most 15 éves lányt is gyanúsítottként számoltattak el, ellene később indul eljárás. A nyomozás az ellentmondó vallomások ellenére feltárta, hogy a társaság tagjai 2019. december 31-én este úgy döntöttek, ellátogatnak egyikük ismerőséhez, és megszerzik a pénzét. A férfi nem adta azt önként, ezért nekiestek, ütötték, rúgták, szúrták, majd amikor nem mozdult, összeszedték, amit értékesnek hittek.