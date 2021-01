Edzője szerint szerencse is kellett a Schalke sikeréhez

Christian Gross vezetőedző szerint szerencse is kellett ahhoz, hogy a Schalke 04 szombaton megszakítsa harminc mérkőzésből álló nyeretlenségi sorozatát a német labdarúgó-bajnokságban.

A Schalke szombaton hazai pályán 4-0-ra legyőzte a Hoffenheim csapatát, tavaly január 17. után sikerült ismét nyernie, így nem döntötte meg a Tasmania Berlin rekordját. A fővárosiak az 1965/66-os idényben sorozatban 31 mérkőzésen maradtak nyeretlenek az élvonalban. A gelsenkircheniek fölényes sikeréből a 19 éves amerikai csatár, Matthew Hoppe három góllal, a marokkói Amine Harit pedig egy góllal és három gólpasszal vette ki a részét. "Hoppénak fergeteges napja volt, amelyre mindig emlékezni fog, és Harit is kiemelkedően teljesített" - nyilatkozta Christian Gross, aki a mostani szezonban már a negyedik vezetőedző a csapat élén. Hozzátette, a Bundesligába három és fél év után visszatérő Sead Kolasinac - az Arsenal kölcsönjátékosa - jelentős tapasztalatával és nagyszerű személyiségével szintén sokat segített az együttesnek. A tréner ugyancsak kiemelte Ralf Fährmann kapust, aki számos bravúros védéssel ugyancsak oroszlánrészt vállalt a sikerből. "A csapat, és különösen a szurkolóink miatt nagyon örülök a győzelemnek. Egy-nullás vezetésünknél a csapatnak nőtt az önbizalma, de azt is tudjuk, hogy a szerencse ma mellettünk állt" - vélekedett Gross. Győzelmével a Schalke máris elmozdult a tabella utolsó helyéről, a svájci szakvezető ennek ellenére nem lát okot az eufóriára. Jochen Schneider sportigazgató is úgy fogalmazott, örülnek a sikernek, de a csapatnak ugyanígy kell folytatnia szereplését. "Leírhatatlanul boldog vagyok, nem találom a szavakat. Az egész meccs során azt láttam, hogy a csapat küzd, ez elképesztő volt. Remélem, tovább haladunk ezen az úton" - nyilatkozta Matthew Hoppe, aki november végén lépett pályára először a Bundesligában, és a szombati még csak az ötödik meccse volt. Hangsúlyozta, annak is nagyon örül, hogy hozzá tudott járulni a győzelemhez, amely bizakodást és lendületet ad nekik. A Tasmania Berlin egykori csapatkapitánya, a 82 éves Hans-Günter Becker már szombaton gratulált a Schalkénak. "Továbbra is a Tasmania tartja a rekordot, és ez jó a klub számára, amelynek neve még ismertebbé vált" - nyilatkozta. Az elmúlt hetekben a Schalke rossz szériája miatt még az amerikai és az ausztrál sportsajtóba is többször bekerült a fővárosi klub neve. "Teljes szívemből gratulálok a Schalke játékosainak, hogy megnyerték ezt a meccset" - mondta Becker. A Tasmania Berlin jelenleg vezeti csoportját az ötödosztályban.