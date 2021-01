A japánok nem akarnak olimpiát

Majdnem négy év szünet után játszott újra saját pályáján BL-mérkőzést a Ferencváros, míg a címvédő Romániában iskolázta le ellenfelét.

A népligeti csarnok szűkös nézőtéri kapacitása miatt kényszerült albérletbe a Ferencváros, így BL-mérkőzéseit Dabason, később pedig Érden játszotta, ám a vírus miatt elrendelt zárt kapu miatt már nem volt indokolt a költözés, így a csapat 2017 márciusa után ismét az Elek Gyula Arénában fogadhatta ellenfelét: méghozzá a CSM Bucurestit. A két egylet őszi összecsapása emlékezetesre sikeredett, hiszen a Covid sújtotta FTC hét alapemberét hagyta otthon a fertőzés miatt: a hatgólos bukaresti vereség pedig igencsak dicséretes volt, ugyanis olyan ifikkel állta sokáig a sarat a Ferencváros, akik között akadt olyan, aki nem hogy BL-meccsen nem lépett még pályára, de NB I-es találkozója sem volt… Most viszont fordult a kocka, az FTC teljes csapattal várta az összecsapást, míg a túloldalon a szerb Cvijic, a spanyol Cabral Barbosa, továbbá Bazaliu, Perianu és Valcan is hiányzott. Remekül kezdtek a hazaiak, támadásban és védekezésben is pontosabbak voltak ellenfelüknél (7-3), a bukarestiek hét percig nem találtak be, ezután viszont elkezdték csökkenteni a hátrányukat. Az FTC védekezése veszített hatékonyságából, a támadások lendülete pedig megakadt. A 25. percben a meccs során először átvette a vezetést a CSM, amely egyre magabiztosabban játszott, és a szünetben 16-14-re ellépett. Tudatosan és türelmesen kézilabdázott a második félidő elején a román csapat, ám a Ferencváros csakhamar magára talált és egyenlített, majd 14 perccel a vége előtt a vezetést is visszavette. Cristina Neagu és a szlovén Barbara Lazovic góljaival a folytatásban is tartották magukat a vendégek, ám néhány remek egyéni teljesítmény révén ismét két találattal vezetett az FTC. Óriási csata körvonalazódott, amelyben az edzők is nagyot harcoltak egymással: a román tréner lehozta Pinteát, mire Neagut emberfogással követte Kovacsics Anikó. Az utolsó tíz percre egállal fordultak a csapatok, de javult a zöldek védekezése, elöl pedig így vagy úgy, de jöttek a gólok, és hárommal ellépett a Ferencváros (29-26). Ráadásul Klujber Katrin két perccel a vége előtt négyre bombázta csapata előnyét, így nagyot fújtathatott Elek Gábor edző: gyakorlatilag 120 másodperccel a vége előtt eldőlt a parti. A vége: FTC-Rail Cargo Hungaria–CSM Bucuresti (román) 31-27! A mezőny legeredményesebb játékosa Cristina Neagu volt kilenc góllal, hazai oldalon Emily Bölk, Háfra Noémi és Klujber Katrin is ötször volt eredményes. Kovacsics Anikó csapatkapitány a klub honlapján értékelt: „Tudtuk, hogy nagy lehetőség előtt állunk, mert az ellenfélnél több játékos hiányzott. Jól kezdtünk, de Pintea világszínvonalon játszott, kicsit megrekedtünk. Szerencsére összeszedtük magunkat, jó volt a kapusteljesítmény és jöttek a faultok is. A végére kijött, hogy két sorunk van, bírtuk erővel, így tudtuk hozni a végjátékot. Szurkolók nélkül azonban furcsa volt, ha telt ház van, akkor hidegrázós a hangulat, szóval alig várjuk, hogy újra tele legyen a csarnok.” A Bajnokok Ligája-címvédő Győri Audi ETO-nak ugyancsak román ellenfél jutott ebben a fordulóban: a Valcea. Ráadásul az ETO-nak „csak” hoznia kellett ahhoz a papírformát, hogy a csoport élén leszakítsa üldözőjét, mert a forduló meglepetéseként a moszkvai CSZKA elvette a francia Brest-Bretagne veretlenségét (25-24), így az ETO győzelme esetén két ponttal elléphetett legnagyobb riválisától. Így is történt, a BL-ben immár 46 mérkőzés óta veretlen (!) Győr lesöpörte ellenfelét a pályáról. SCM Ramnicu Valcea (román)–Győri Audi ETO KC 20-37, a kiütéses meccsen a gólkirálynő a győri Veronica Kristiansen lett 9 találattal.