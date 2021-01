Beletörte áldozata hátába a kés pengéjét Balázs

A szatír a HÉV utasait igyekezett megbotránkoztatni.

Sikeres akcióban vettek részt szombat este a H5-ös vonalon a HÉV rendészek. Egy utas jelentette be, majd a Facebookon többen is arról számoltak be, hogy egy szatír közszemérem sértő módon igyekezett megbotránkoztatni az utasokat a vonatokon – tájékoztatott a MÁV-HÉV Zrt. közösségi oldalán. A bejegyzés szerint a HÉV rendészek utasításba kapták, hogy keressék, kiemelten figyeljék az illetőt a H5-ön. A Batthyány térre szombat este 22:55-kor érkező HÉV-en beazonosították és tetten érték a hiányos öltözetben lévő elkövetőt. A HÉV rendészek a rendőrség kiérkezéséig visszatartották őt, majd átadták a hatóságnak, akik előállították.