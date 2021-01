A koronavírus egy újabb variánsát azonosították Japánban

Londonban, ahol átlagosan minden harmincadik ember elkapta el a kórt, a főpolgármester vészhelyzetet hirdetett ki, miután a kórházak egyre kevésbé képesek ellátni a betegeket. A kórházak túlzsúfoltsága miatt rendszeressé vált, hogy a mentőautók órákig nem tudják átadni a beszállított betegeket.

Egyre aggasztóbb a koronavírus-helyzet az Egyesült Királyságban. A márciusi első országos vesztegzárhoz képest, amikor a Covid-19 elsősorban az idősotthonokban és kórházakban, a legidősebb korosztály tagjai között pusztított, most sok fiatal vagy akár egy-egy família több generációja is ágynak esik. Az 50-70 évesek foglalják el a kórházak intenzív ágyainak többségét, de gyerekek is kerülnek súlyos állapotba. Londonban, ahol átlagosan minden harmincadik ember elkapta el a kórt, a főpolgármester vészhelyzetet hirdetett ki, miután a kórházak egyre kevésbé képesek ellátni a betegeket. A kórházak túlzsúfoltsága miatt rendszeressé vált, hogy a mentőautók órákig nem tudják átadni a beszállított betegeket. Drámai felhívást intézett a néphez Chris Whitty professzor, angol tisztifőorvos:



„Otthon kell maradni, kivéve az elkerülhetetlen munkába járást, a megengedett testgyakorlást és bizonyos halaszthatatlan feladatok elvégzését. Minden szükségtelen interakció egy vírusterjedési lánc részévé válhat, amelynek végén egy veszélyeztetett személy áll”.

A szakember szerint hasonlóan veszélyes helyzettel eddig senkinek nem volt dolga. Az egészségügyi ellátás a jelenlegi ütemben két hét alatt összeomolhat, elkerülhető halálesetek következnek be. Mint írja,



„nem szabad úgy tenni a lakosságnak, mintha már megkapta volna a védőoltást”.

Optimista és pesszimista értékelés egyaránt elhangzott vasárnap az első vesztegzár „építészeként” aposztrofált Neil Ferguson professzortól. A Nervtag tanácsadó testület tagja szerint további 20 százalékkal emelkedhet a kórházi kezelést igénylő covidosok száma, az eddigi 80 ezer halálesetet pedig további 20 ezer követheti. A több fertőzés viszont gyorsíthatja a nyájimmunitás kialakulását, s a vakcina segítségével Nagy-Britannia őszre teljesen meggyógyulhat – ígéri a szakember. Az alapvetően fegyelmezett britek – gondoljunk csak a Covid előtti idők szabályosan várakozó soraira a buszmegállókban – érezhetően nem veszik olyan komolyan a jelenlegi restrikciókat, mint korábban tették. Családok és baráti társaságok ismét találkozni kezdtek, a parkokban spontán piknikek alakulnak ki. Priti Patel belügyminiszter ezért bejelentette, hogy nem fog habozni a rendőrség bevetésével. Az első figyelmeztetés 200 fontos (80 ezer forintos) pénzbírságot von maga után. Ami a Covid-19 elleni egyetlen igazán hatásos védelmet illeti, Matt Hancock egészségügyi miniszter vasárnap megismételte, hogy a 70 éven felüliek, összesen 13 millióan február 15-ig megkapják az oltást. Őszre pedig minden 18 éven felülihez is eljut a vakcina. Csak a legveszélyeztetettebb korosztály ellátása, azaz február közepe után jöhet egyáltalán szóba a korlátozások enyhítése, de a legtöbben az első lezárás első évfordulóját, március 23-át említik az enyhítések kezdeteként.