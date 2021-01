Szabad szemmel - Trump négy éven át rászabadította a vandalizmust a politikára

Nemzetközi sajtószemle, 2021. január 11.

Politico Az EU külpolitikai főmegbízottja is úgy ítéli meg, hogy a világ demokráciáinak fel kell ébredniük az amerikai törvényhozás ostroma láttán, mert az jól illusztrálja, Trump négy éve mekkora károkat okozott az USA demokráciájának, milyen mértékben megosztotta a társadalmat. Arról nem beszélve, hogy mi lett volna akkor, ha sikerül a terv. Borrel szerint a Kongresszus megszállása betetőzte azt a rosszat, ami az utóbbi időben végbemegy a világban. Ezért a volt spanyol külügyminiszter sürgeti, hogy a demokratikus értékek és intézmények további bedarálásának megakadályozására haladéktalanul ki kell állni a demokratikus intézmények védelmében. El kell utasítani a demagógok uszító és gyűlöletkeltő hangvételét, a dezinformációs kampányokat, az álhíreket. Egyúttal ki kell javítani a gazdaság bajait, mert azok nagymértékben hozzájárulnak a populizmus terjedéséhez.

Guardian A zsarnokok kezüket dörzsölve követik, mit tett az amerikai elnök az ország demokráciájával. Ám Trump soha nem fog felmentést kapni a történelemtől, róla mindig az ugrik majd be, ahogy a csőcselék feldúlta a törvényhozás épületét, mégpedig az ő uszítására. Az utókor meg fogja bélyegezni, mert az alkotmány megdöntésére szervezkedett. De az elítélő véleményből kijut majd a republikánusok jó néhány honatyájának is, aki elnézte, sőt ösztökélte, hogy megfordítsák a választási eredményt. Ám a fő felelősség az elnöké. Hiszen a hordák azért özönlötték el a Capitol Hillt, mert Trump négy éven át rászabadította a vandalizmust a politikára. A megosztásra épített és lábbal tapodott a demokratikus normákon. Holdkóros összeesküvés elméleteket hirdetett, a hazugságot a közbeszéd alapjává tette. Az ár rettenetes és azt még azután is fizetni kell, ha már a politikus eltűnik a színről. Hiszen megmérgezte a közéletet. Ugyanakkor rendkívül sikeres volt abban, hogy aláássa az amerikai demokráciába vetett hitet és lerombolja annak tekintélyét külföldön. Ebből a szempontból hatásosabb volt, mint Putyin digitális zászlóaljai. Egyben igencsak megnehezítette, hogy a szabadság értékei megőrizzék helyüket az erősödő önkényuralommal szemben. Segített demoralizálni azokat, akik a polgári szabadságjogokért és tisztességes választásokért küzdenek, ugyanakkor felbátorította azok ellenfeleit. Nevetségessé tette a tételt, hogy az Egyesült Államok a szabadság világítótornya. Csak remélni lehet, hogy több szolgálatot már nem tesz az autokratáknak, miután négy éven át lelkesítette Bolsonarót, Orbánt, Dutertét. A tekintélyelvű vezetők magukra ismertek az elnök politikájában és erőt merítettek abból. Ösztönzést kaptak, hogy úgy véljék: hanyatlik a liberális demokrácia és a holnap az övék lesz. Trump uralmának árát az egész földkerekség fizeti, az elvesztett szabadság formájában.

New York Times A politikai hazugság két atyamestere Hitler és Sztálin volt és ők megmutatták, hogy minél durvábban eltorzítják az igazságot, az annál nagyobb tömeghatást fejt ki. Csak éppen az új vonás, hogy milliók boldogan veszik, amit átverik őket. Ahogy arra példa Amerika. De bőven tetten lehet érni a magyaroknál, lengyeleknél és a törököknél is. A populista vezetők a maguk érdekeinek megfelelően értelmezik át a valóságot, sőt új tényeket ötölnek ki. Magyarországon nem csupán manipulálják az adatokat, hanem új való világot hoznak létre. Ehhez Orbán Viktor Soros Györgyre osztotta a szálakat mozgató sötét erő szerepét. A hivatalos propaganda szerint a filantróp pénzember próbálja megrendíteni az államhatalmat, megpróbálja menekültekkel kiszorítani saját országukból a magyarokat és szétzúzná a hagyományos értékeket. Krekó Péter, a Political Capital vezetője rámutat, hogy az efféle antiszemita összeesküvés elmélet teljesen sematikus. A törzsi felfogásnak megfelelően mindent a jó és a rossz harcaként tüntet fel, a mellékelt magyarázat pedig igencsak egyszerű. De a valóságot ez a törzsi politika alakítja. A vezér viszont igényt tart a tábor fenntartás nélküli hűségére. Aki kilóg a sorból, az áruló, és az ilyennek semmi keresnivalója nincs a törzsben. A baj csak ott van, hogy e megközelítés folytán a demokrácia minősül kisiklásnak. A Trump-féle nagy hazugság azokban az országokban eredményes, ahol még gyenge a jogrendszer, illetve a tények ellenőrzéséhez kulcsfontosságú sajtó. Nyina Hruscsova, az egykori orosz pártfőtitkár Amerikában élő egyetemi tanár unokája szerint az elnök virtuális valóságot alakított ki, akárcsak egykor Sztálin. A kérdés azonban az, hogy mi van akkor, ha abból az emberek nem kérnek. Lásd a Szovjetuniót, amely pont emiatt omlott össze. Viszont az ilyen rendszerek fennmaradásához okvetlenül szükséges a sajtó monopóliuma. Magyarországon, Oroszországban és Törökországban ilyen okokból van nehéz helyzetben a független média. Trump különben nagy hasznot húzott abból, hogy a világháló tele van dezinformációval és összeesküvés elméletekkel.

Der Standard Hogy Trump önjelölt puccsistákat uszított a Kongresszusra, azzal minimum súrolta a fasizmussal szemben húzott vörös vonalat – mutat rá Peter Pelinka, osztrák történész és politológus, aki jó egy évtizeden át tanított a CEU-n. Mint írja, az elnök politikája a populizmus és a nácizmus határmezsgyéjén mozog, de a politikust immár egyértelműen a demokrácia ellenségeként kell elkönyvelni, hiszen nem hajlandó elismerni vereségét, ami erkölcsileg is lesújtó. Ugyanolyan tekintélyelvű, mint Putyin, Hszi, Orbán Erdogan, Asszad vagy Lukasenko. Ráadásul bizonyos értelemben még vegytisztán besorolható a fasizmus kategóriájába. Hiszen maga köré gyűjtötte a jobboldali-radikális milíciákat, a „vallási" fanatikusokat és a legcifrább összeesküvés elméletek követőit. Valamennyit a saját érdekében használta ki. Az otromba nacionalistáknak szállította az „Amerika mindenekelőtt" jelszavát, a rasszisták „fehér hatalma" iránt pedig nagy megértést tanúsított. Trump, aki hiteltelen volt minden ízében, messiás lett sok millió amerikai számára. Az általa feltüzelt csőcselék megszentségtelenítette az Egyesült Államok demokráciájának központját, amit tett, az már a fasizmussal határos. Az elnök azonban, akinek kiemelkedő szerepe volt a puccskísérletben, mossa kezeit, mondván, hogy ő teljesen ártatlan.

Politico A szerző, egy Rigában élő, szabadúszó orosz újságíró óv attól, hogy bárki azt higgye: Putyin a hasát fogja a washingtoni lázadás miatt. Sőt, az lidércnyomással ér fel számára, mert semmitől sem fél jobban, mint hogy egyszer csak megindulnak az ő ultranacionalistái is. Szóval egyáltalán nem örül, hiába látszik úgy a tengerentúli zűrzavar és pusztítás folytán, hogy végre beérett a vetése és sikerült megrendítenie az amerikai demokráciát. A moszkvai propagandisták ezért egyfelől próbáltak az USA orrára koppintani, másfelől viszont mindent megtettek, nehogy hasonló megmozdulásokra buzdítsanak odahaza. Persze a reakciókban ettől még volt egy jó adag káröröm. A hazai közönséget célozták meg, kiemelve, hogy az amerikai vezetés kettős mércét alkalmaz. Hiszen elfordította a fejét, amikor a 2014-es kijevi eseményekben szerepet játszott a szélsőjobb, ugyanakkor bűnözőknek és terroristáknak nyilvánította mindazokat, akik meg akarják változtatni a novemberi választási kimenetelét. Putyin közismerten retteg a színes forradalmaktól, ez a vezérszál a politikájában. Így valószínűleg úgy értékeli a washingtoni felkelést, hogy a szélsőjobb magától megindulhat, káoszt kiváltva. Az államfő az elmúlt két évtizedben körül udvarolt ultranacionalistákat és átvette a szélsőjobbos ideológiát, beleértve a hagyományos keresztény érdekek hirdetését, illetve az LMBT-jogok elutasítását. Így próbálta megszerezni ezeknek a köröknek a támogatását. Ám az mindig is bizonytalan volt. De akárcsak Trump, ő is igyekezett a maga javára kamatoztatni a szélsőség dühét. Most pedig nemigen képes kézben tartani a veszélyt, amit ő szabadított el.

Bloomberg A világ nagy részében a rémület mellett érezhető kárörömmel fogadták, hogy a trumpista hordák lerohanták a Capitoliumot. Végre megkapta az USA, amely évtizedeken át kioktatott más demokráciákat. Ám tény, hogy az Egyesült Államok sokkal jobban átvészelte a maga populizmusát, mint a legtöbb érintett ország. Hiszen lehet, hogy az elnök ellen újabb alkotmányos vádemelési eljárás indult. Vesztett és hiába próbálta érvényteleníttetni az eredményt. A Republikánus Párt is elnyerte méltó büntetését, amiért bevállalta a demagógiát, hiszen a Fehér Házon kívül lemondhat a többségről a törvényhozás mindkét házában. A végén pedig Trumpnak is be kellett ismernie kudarcát. Nem szokás azonban, hogy ennyire megsorozzák a populistákat. Az ilyen vezetők általában kényelmesen berendezkednek a hatalomban, majd győzelmük aránya fura módon tovább nő minden választással. Már túl sok hely van, ahol a választás szabad, de csak ritkán tisztességes, és ahol úgy tűnik, hogy az önkényurat nem lehet kipiszkálni a nyeregből. Ám más nemzetekhez viszonyítva - Oroszországtól Törökországig, Magyarországtól Indiáig – az amerikai intézmények bizonyították ellenálló képességüket. A liberális demokráciák csak annyira erősek, mint amennyire az intézményeik függetlenek és vezetőik becsületesek. Az USÁ-ban Trump pont ezért kényszerült szabad és tisztességes szavazásra, és ezért kell távoznia tisztségéből. A bírák több tucat keresetét utasították el, még azok is, akiket ő nevezett ki. Ennyit tesz a független igazságszolgáltatás, de fontos szerep jutott a sajtónak is, amely folyamatosan beszámolt az elnök törvényszegéseiről. Fényesen megmutatták, hogy jogi csapata milyen tehetségtelen, illetve hogy mennyire nincsenek érveik. Szóval úgy áll, hogy Amerika továbbra is kivételes ország. A többi országnak pedig meg kell tanulnia, hogy mindenáron meg kell őrizni a bíróságok önállóságát. Azok olyanok a populizmusban, mint a kanári a sújtólégtől veszélyeztetett bányákban. Előre jelzik a bajt. Ezért csinálja jól az EU, hogy vörös vonalat húz a jogállamot feladó Magyarország és Lengyelország számára.

FAZ A tüzet Trump és bűntársai lobbantották fel, ez megbocsáthatatlan bűn a részükről. A közösségi média katalizátorként szolgált hozzá, de a gyúanyag a tömeges elégedetlenség volt. Mert aki elégedett az életében, az nem ront neki egy parlamentnek. Aki bizalommal van embertársai iránt, az nem megy lépre demagógok hazugságainak. Azaz a gond nem csupán Amerikában jelentkezik, hanem a briteknél, magyaroknál, franciáknál és németeknél is. Gyakorlatilag minden nyugati országban megtalálni ezek a jelenségeket, azok mögött nem csupán egy-egy kiemelkedő populista húzódik meg. A globalizálódás jólétet és kényelmes életet hoz, de szétszakítja a társadalmat. Nem egyszerűen fokozza a pénzügyi egyenlőtlenségeket. Az emberek gyakorlatilag más-más világban élnek. Anyagi, technikai és kulturális értelemben egyaránt. Ennélfogva repedések keletkeznek a társadalomban, amit azután a Trump-félék árkokká mélyítenek. De itt a pénz egymagában nem segít, mert pl. ha emelik a szociális segélyt a leszakadt gyerekek után, akiknek felnőve sincs semmi kilátásuk az elhelyezkedésre, nos, az ő helyzetük mindenképpen botrány, függetlenül a számukra kiutalt összegtől, még ha azt alapjövedelemnek nevezik is. Itt a megoldást a tanulás hozhatja meg.

NZZ Korszakváltásban bízik a magyar ellenzék, mert hosszú id