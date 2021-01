1419 fővel nőtt a beazonosított fertőzöttek száma, meghalt 77 beteg

Rig Lajos azt kérte a Covid-ellátásban dolgozóktól, írják le: mi a valódi helyzet a kórházakban.

Rig Lajosnak mentőtisztnek nem sikerült önkéntesnek állnia, bármekkora is a szakember hiány a Covid-osztályokon. Ám igencsak nagy érdeklődést váltott ki az egészségügy állapotát bemutató Facebook posztja, amelyben a jobbikos országgyűlési képviselő azt kérte a Covid-ellátásban dolgozóktól, írják le: mi a valódi helyzet a kórházakban. Közösségi oldalán a hozzászólás-cunamit az egyik fővárosi centrumkórház főorvosának levele indította el. A főorvos arról számolt be, hogy jóval több intenzívágyat kénytelenek működtetni, mint amennyihez lenne elegendő szakemberük, így egyetlen ápolóra 4-6 beteg is jut műszakonként. Ráadásul az itt dolgozó ápolók többsége nem intenzíves szakember, hanem átvezényelt műtősnő, kötözős nővér, krónikus belosztály szakdolgozója. Tapasztaltuk nincs ezen a speciális területen. Mint írja: orvosból még rosszabb a helyzet. „Ügyeletben sebészek/plasztikai sebészek/nőgyógyászok felügyelnek 8 kritikus állapotú beteget úgy, hogy egy szinttel lejjebb van a szakorvos, aki szintén 8 betegre felügyel.” A levélben az olvasható, hogy ezen az osztályon 80 százalék körüli volt a halálozás. A főorvos levele alatt dől a panasz a betegekből és a hozzátartozókból. – Édesanyám fél évvel ezelőtt meghalt, mert nem látták el sehol – idézi családjának kálváriát az egyik hozzászóló. – Őrült nagy fájdalmai voltak deréktól lefelé a végtagjaiban és nem tudott lábra állni. Édesapám pelenkázta. Magánúton elvitettük a gerincklinikára Budapestre tavaly februárban. Öt órát utazott a betegszállítóval, 3 órát vártunk az orvosra, aki 5 perc vizsgálat után azt mondta: jöjjön vissza augusztus elején. (...) Édesanyám feladta. Halála után hívtak a pesti kórházból, hogy át kell tenni az időpontot. Mi folyik itt? Egy másik tapolcai hozzászóló arról írt, hogy egy ismerősét Keszthely és Tapolca között hurcolták, mert sehol nem akarták ellátni. Egy másik családnak az egyik szociális otthonban meghalt a 36 éves lánya, de a holtestét sokáig kellett keresniük. Hiába érdeklődtek a lehetséges ellátóhelyeken Pápán, Veszprémben, Szombathelyen, végül egy ismerős mentős nyomozta ki, hogy a lányuk teste a székesfehérvári kórházban van. Egy nő apjáról mesél, aki lágyéksérvvel került kórházba, de nem volt műthető állapotban. Negatív tesztje ellenére a Covid-osztályon kapott ágyat. Két nap múlva jött a telefon a családnak, hogy meghalt. „Se zárójelentés, se magyarázat! Mi folyik itt?” – Miután a sajtót nem engedik be az intézményekbe, ezért döntöttem a privát üzenetek gyűjtése mellett – mondta a lapunknak Rig Lajos. Mentősként maga is jelentkezett négy megyei – a győri, a zalaegerszergi, a veszprémi, illetve a székesfehérvári kórház- covid-osztályaira kisegítőnek –, de sehol nem fogadták. Azt mondták neki, ott vannak a katonák, majd ők segítségnek. A politikus szerint a honvédek nyilván sokat segíthetnek, de a közvetlen betegágy mellett nem sok hasznukat veszik. Mint mondta: egyelőre gyűjti a tapasztalatokat, próbálja továbbvinni a panaszosok ügyét. Azt reméli, a parlamentben képviselőként választ kaphat a rendszerben így feltárt problémákra.