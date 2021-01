Négy lottózó szerencsejátékos lett milliárdos tavaly

A számsorsjátékok mellett népszerűek a kaparós sorsjegyek, és három sportfogadó is nagyot „kaszált”.

Csaknem 2800-an lettek milliomosok, négyen pedig milliárdosok 2020-ban a Szerencsejáték Zrt. játékosai közül. A társaság közleménye szerint az elvitt főnyeremények nagysága és a nyertesek száma tekintetében továbbra is a számsorsjátékok a legeredményesebbek. A legtöbben, 1150-en továbbra is az ötös lottónak köszönhetik a legtöbben milliós nyereményüket, de a sorsjegyek és a sportfogadások is több száz szerencsést tettek milliomossá.



Az ötös lottó 63 éves történetének eddigi legnagyobb nyereményét tudhatta magáénak az a játékos, aki 38 hét halmozódás után telitalálatot ért el szelvényével. Pontosan 6,431 milliárd forintot nyert, és ezzel lett 2020 első milliárdosa.

Tavaly július közepén egy másik játékos 1,7 milliárd forintot nyert, szintén az ötös lottón. Közvetlenül karácsony előtt, huszonegy hét halmozódás után pedig 3,959 milliárd forintot nyert valaki, ami a játék történetének ötödik legnagyobb nyereménye. A hatos lottó tavalyi egyetlen milliárdos nyertese 1,376 milliárd forintot vihetett haza. A számsorsjátékok közül a Jokeren 288-an lettek milliomosok, a Puttón 171-en, a Luxoron 124-en, a Kenón pedig 123-an. A nemzetközi lottójáték, az Eurojackpot 54 nyertessel gazdagította milliomosaink számát. A Skandináv lottó esetében 23 nagy nyeremény született, ezen belül nyolcan örülhettek százmillió forint feletti összegnek. A hagyományos, papír alapú kaparós sorsjegyeknek köszönhetően 534 játékos vált milliomossá, míg az októberben útnak indított e-sorsjegyek révén tavaly év végéig 8-an nyertek milliós összeget. A Szerencsejáték Zrt. szerint a sportfogadás is jövedelmezőnek bizonyult a játékosok számára: