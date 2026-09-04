Nagyot kaszált az egyik fogadó, azonban a Szerencsejáték Zrt. később tévesen megadott oddsra hivatkozva érvénytelenítette a fogadást.
Az már korábban eldőlt, hogy az M4 Sport közvetítheti a hazai versenysorozatokat, most kiderült az is, hogy a csapatok között hogyan osztják szét a pénzeket.
A címben idézett szöveg a NER-közeli szerencsejátékcég, az LVC Diamond Kft. tulajdonában lévő portál, a Vegas legújabb óriásplakátján virít. reklám tényleg azt akarja elhitetni, hogy ha játszol, nyersz! És épp azokat vezeti meg, akik az átlagnál lényegesen esendőbbek. Miként értékelhető egy ilyen felhívás abban országban, amely egyébként is függőségek tömkelegétől szenved? – kérdezte a Népszava Kürti László pszichológust.
Válság idején is megbízható pénzforráshoz jutottak az oligarchák.
Kilencmillió forintos bírsággal a Sport & Tip sportfogadás-tanácsadó oldalt üzemeltető One Billion Kft.-t, több mint 10 millió forintos büntetéssel pedig a jogsértésben felelős hét influenszer-ügynökséget és egyéni vállalkozó véleményvezért sújtották.
A párt jelezte, nem a hasznon, hanem a börtönkoszton fognak osztozni Orbán Viktorral.
Mindezt egy hónap alatt sikerült abszolválnia.
A GVH szerint egy tanácsadó honlap, illetve a hirdetések megtéveszthették a fogyasztókat.
A számsorsjátékok mellett népszerűek a kaparós sorsjegyek, és három sportfogadó is nagyot „kaszált”.
A nyomozás már majdnem egy éve tartott, most aztán lecsaptak a rendőrök: 44 helyen tartottak házkutatást, több embert őrizetbe vettek, köztük a patinás FC Brügge edzőjét.
És kerestek is: csak a francia-horvát döntőn másfél milliárdot.
Pert nyert az Európai Bíróságon az Unibet sportfogadási cég a NAV-val szemben, amely jogszerűtlenül korlátozta a működését. Milliárdos perekre számíthat a magyar állam – írja a Bors.
Tizennyolc hónapra eltiltotta minden futballal kapcsolatos tevékenységtől Joey Bartont az angol Labdarúgó-szövetség (FA), mivel éveken át fogadásokat kötött mérkőzésekre.
Gyorsított eljárásban mintegy egy hónap elzárásra ítélték és kiutasították Magyarországról azt a tajvani férfit, aki több mint 30 külföldit dolgoztatott jogellenesen Budapesten - közölte a fővárosi főügyész hétfőn.
Börtönbüntetést kaphat Dárdai Pál, ha továbbra is feltűnik egy tiltott sportfogadással foglalkozó cég reklámjában - írja a Bors.