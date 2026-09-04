„Tibi játszott a Vegason. Tibi milliárdos lett. Legyél te is Tibi!” – Emberi sorsokkal játszik a NER

A címben idézett szöveg a NER-közeli szerencsejátékcég, az LVC Diamond Kft. tulajdonában lévő portál, a Vegas legújabb óriásplakátján virít. reklám tényleg azt akarja elhitetni, hogy ha játszol, nyersz! És épp azokat vezeti meg, akik az átlagnál lényegesen esendőbbek. Miként értékelhető egy ilyen felhívás abban országban, amely egyébként is függőségek tömkelegétől szenved? – kérdezte a Népszava Kürti László pszichológust.