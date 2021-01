Ukrajna egyik legádázabb ellensége Magyarország - vélik szakértők

Az amerikai Moderna cég koronavírus elleni vakcinájának érkezésére várnak Olaszországban, ahol több tartományban hétfőre elfogytak a rendelkezésre álló dózisok. Ezzel egy időben az új típusú koronavírus újabb "első betegét" azonosították Milánóban.

Sajtóértesülések szerint a Moderna első szállítmánya kedden érkezik meg 47 ezer adag oltóanyaggal. Az amerikai vakcina a Rómához közeli Pratica di Mare légi támaszpontjára érkezik, innen osztják szét az országban. Az előrejelzések szerint januárban és februárban 764 ezer dózist várnak belőle. A Moderna az északkelet-olaszországi Aviano amerikai támaszpontjára már megérkezett, az ott szolgáló katonák és családjaik számára. Az olasz egészségügyi minisztérium hétfői adatai szerint a december utolsó hetétől kapott több mint 918 ezer adag Pfizer-BioNTech oltóanyagból több mint 643 ezret adtak be. Ebből több mint 518 ezret egészségügyi dolgozók kaptak meg, az idősotthonok több mint 41 ezer lakója és több mint 83 ezer szociális dolgozó. A déli Campania tartományban a rendelkezésre álló mintegy 68 ezer dózis mindegyikét beadták, így nem maradt elegendő második adag. Az északi Lombardiában szándékosan lassabb ütemben oltottak, és tartalékolták a második dózist - hangoztatta Attilio Fontana lombardiai kormányzó. A Pfizer-BioNTechéből több mint 30 millió dózist rendelt Olaszország, de a következő szállítmány érkezési időpontja még nem ismert. Francesco Boccia, a kormány és a tartományok között közvetítő miniszter hangsúlyozta, hogy Olaszország az első helyen áll az oltásban az Európai Unióban. Úgy vélte, nem lesz késés az oltóanyagok második adagjának beadásában. A saját fejlesztésű olasz vakcina, amelyen a ReiThera gyógyszergyár dolgozik egy Rómához közeli laboratóriumban, a tesztelés második szakaszába érkezett. A fejlesztést vezető Antonella Folgori hétfői sajtóbeszélgetésén az MTI-nek elmondta, hogy tavaszra várják az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) engedélyét: havi tízmillió adag gyártására készülnek az egy dózisban beadható, 2 és 8 Celsius-fok között tárolható vakcinából. A milánói állami egyetem orvosi kutatócsoportjának közlése szerint a koronavírus-járvány "első olasz betege" nem a tavaly február 20-án, a lombardiai Codognóban azonosított 38 éves férfi volt, és nem is az a négyéves kisfiú, akit 2019 decemberében akkor még azonosítatlan tünetekkel kezeltek egy milánói kórházban. Az első beteg egy 25 éves nő volt, akitől 2019 november első felében egy milánói kórházban szövetmintát vettek. A biopszia idején nem vették észre az új koronavírus tüneteit, de későbbi vizsgálatok kimutatták a vírus jelenlétét. Az olasz kutatók folyamatosan keresik a Covid-19 betegség minél pontosabb "megjelenési" időpontját, és az eredmények azt bizonyítják, hogy a SARS-CoV-2 vírus már 2019 őszén jelen volt Milánó körzetében. Bergamo város ügyészsége bejelentette, hogy a római egészségügyi minisztérium vezetőit is meg kívánják hallgatni a tavaly megkezdett vizsgálat keretében, amely arra keres választ, hogy az egészségügyi hatóságok mikortól tudtak a pandémia jelenlétéről, és miért nem zárták le időben a gócponttá vált észak-olaszországi kórházakat és idősotthonokat. A vizsgálat a lombardiai idősotthonokban elhunyt betegek rokonainak feljelentése alapján indult.