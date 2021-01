Új zászlót kapott Mississippi

Pozitív és negatív hatása is van a szabadtéri sportolásnak.

Az egyik leggyakoribb újévi fogadalom az ünnepi evészetet - is - ellensúlyozó életmódváltás: a „lefogyok” és a „többet sportolok”. A járvány miatt a mozgást leginkább a lakásban vagy a szabadban lehet kivitelezni. Utóbbi egy új kutatás szerint előnyös is lehet, mert a hidegben több kalóriát lehet elégetni, igaz, nem tartósan – írta az IFL Science nyomán a HáziPatika . A Journal of Applied Physiology folyóiratban publikált kutatás a hidegben végzett magas intenzitású intervall edzés (HIIT) hatásait vizsgálta. Ezt az intenzív mozgásformát tartják az egyik leginkább zsírégető mozgásformának, és kimutatták, hogy még az edzést követően is növeli a lipidoxidáció sebességét, vagyis a szervezet több „üzemanyagot” használ fel a regenerációhoz, és folytatja a kalóriaégetést. A vizsgálatban 11 közepesen túlsúlyos, 18 és 30 év közötti embernek kellett magas intenzitású intervall edzéseket végeznie átlagos (21 Celsius-fokos), illetve alacsony (0 Celsius-fokos) hőmérsékletű környezetben. Az edzés során tízszer egy percig kellett tekerniük egy kerékpáron olyan gyorsan, ahogy csak tudtak, a sorozatok között másfél perc közepes intenzitású tekeréssel „pihenhettek”. A résztvevők az edzések utáni reggeleken kalóriadús ételeket kaptak. Az eredmények szerint 113 százalékkal növelte a zsírégetés mértékét hidegben történő kerékpározás, viszont a kutatók szerint a lipidsűrűség, a plazmainzulin és a triglicerid koncentráció nem különbözött jelentősen meleg és hideg körülmények között. Sőt a hidegben sportolók másnapi lipid- és glikémiás válaszai némileg kedvezőtlenebbek is voltak. A pozitív hatást tehát ellensúlyozhatják is a kevésbé kedvező metabolikus válaszok. A kutatók hangsúlyozták, a kis esetszám miatt általános következtetéseket nem lehet, érdemes tovább vizsgálni a hideg testmozgás hatásait.