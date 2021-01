Autómentes várost építenek a Vörös-tenger partjára

A futurista sivatagi megaváros egymillió lakosának életét a tervek szerint mesterséges intelligencia is könnyíti.

Teljesen autómentes várost építenek egymillió lakossal Szaúd-Arábiában a Vörös-tenger partjára tervezett Neom futurisztikus óriásmetropolisz részeként. A 170 kilométer hosszan elnyúló, The Line néven emlegetett városban nem lesznek autók, utcák és nem lesz szén-dioxid-kibocsátás – jelentette be Mohamed bin Szalmán trónörökös. A modern városok szennyezettek, zsúfoltak, hangosak és elszakadtak a természettől, ami hátrányosan befolyásolja az élet minőségét – közölték a fejlesztők hétfői Twitter-üzenetükben. Mint írták, a jövő általuk elképzelt mintavárosa egymillió lakosnak ad otthont és évi ötmillió turistát vonz majd. A 26 500 négyzetkilométeres „megaváros”, Neom fontos eleme a Vision 2030 programnak, amelyben Szaúd-Arábia gazdasága átalakítását és kőolajfüggőségének csökkentését tervezi. A „megacity”, ahogy tervek emlegetik, az ország északnyugati csücskében létesül 500 milliárd dollárból az állami fejlesztési alapból (Public Investment Fund, PIF). A beruházás első fázisát 2025-re tervezik befejezni. A tájékoztatás szerint The Line lesz 150 éve az első olyan város, amelyet „nem utcák, hanem emberek köré” építenek. A hétköznapi élet minden színtere – például az iskolák, egészségügyi központok, szabadidő-létesítmények, parkok – elérhetők lesznek legfeljebb öt perc gyaloglással, a nagyobb távolságokat teljesen automatizált közlekedési rendszerrel érhetik el a lakók. A tervezők azt ígérik, hogy mesterséges intelligencia könnyíti meg a lakók életét, a város energiaellátását teljes egészében megújuló forrásokból fedezik. A projekt 380 ezer új munkahelyet teremt az ígéretek szerint. Nem ez az első eset, hogy egy futurista sivatagi megaváros tervével ambiciózus célt tűzött maga elé Szaúd-Arábia: 2005-ben meghirdették az Abdullah király nevét viselő megapolisz (King Abdullah City) tervét, amely az akkori bejelentések szerint 1,3 millió munkahelyet teremtett volna. A hat tervezett városrészből azonban végül csak egy valósult meg, és a tervezett kétmillió helyett jelenleg csak 10 ezren lakják a semmiből létrehozott települést.