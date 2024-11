Matt Sedillo: Ördögszekerek

Matt Sedillo (1981) Dante-babérkoszorús amerikai költő, esszéista, politikai aktivista május 21-én Budapesten (Nyitott Műhely, 19 óra) 24-én Szegeden (Grand Café, 19 óra) tart „felolvasóestet” (minden versét fejből mondja). Magyarul a verseit a fordítója, Gyukics Gábor olvassa fel. Sedillót „Amerika legjobb politikai költőjének”, „a harc költőjének, korunk legfontosabb munkásosztálybeli értelmiségének” nevezik, költészetét Amiri Barakáéhoz hasonlítják. Jelenleg a kaliforniai Pomona városában található The dA Center for the Arts irodalmi igazgatója. Itt közölt verse először a Tempevölgy folyóiratban jelent meg.