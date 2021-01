Tovább szigorítanak az osztrákok a határon

Péntektől kötelező elektronikus regisztrációval lehet csak belépni Ausztriába - olvasható a budapesti Osztrák Nagykövetség honlapján.

- a kivételeket leszámítva -

Megváltozik péntektől az osztrák-magyar határon a belépés rendje. A karácsony előtt bevezetett egészségügyi szabályok továbbra is érvényesek, ám ez most súlyosbodik a kötelező regisztrációval. Ennek tartalma egyelőre nem ismert, a követség azt írja honlapján , hogy a regisztrációhoz szükséges linket a rendelet hatálybalépése után teszi közzé. A vienna.at osztrák hírportál információi szerint az ingázóknak, továbbá az átutazóknak, valamint a halaszthatatlan és méltányolandó családi ügyekben utazóknak nem kell regisztrálniuk, mert a kivételek közé tartoznak. Változatlanulminden beutazónak kötelező a tíznapos karantén. Ez korábban csak akkor fejezhető be, ha valakinek az ötödik napon a SARS-CoV-2 molekulárbiológiai, vagy a SARS-CoV-2 antigén tesztje negatív, amit az érintett csak a saját költségére végezhet el. A karantén vállalásáról esküt helyettesítő módon nyilatkozni kell. A formanyomtatványt angolul vagy németül érdemes előre kitölteni, mert ezt beutazáskor kérni fogják a határrendészek. Hetvenkét óránál nem régebbi orvosi igazolás (PCR vagy antigén teszt) is elég, ha valaki szakmai és üzleti célból, egészségügyi kísérőként, vagy hatósági kötelezettség teljesítése miatt akar belépni az országba. A rendelet nem vonatkozik az ingázókra, az orvosi kezelésre belépőkre, az előre nem látható okból történő beutazókra sem, legyen az súlyos betegség, haláleset, temetés, továbbá gyermek születése vagy ápolásra szoruló személy ellátása. A szigorú ellenőrzés miatt a határállomásokon már most is sokkal nehezebb átjutni. Ez főként az ausztriai magyar munkavállalók számára kellemetlen, akik autóikkal ki- és befelé kénytelenek elviselni a torlódást, ami több mint egyórás várakozást jelent.