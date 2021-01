Felfüggesztette a Jobbik az oroszokhoz köthető pénzen Afrikába utazó politikusának párttagságát

Az újpesti önkormányzati képviselővel szemben etikai eljárást indítanak.

A Jobbik azonnali hatállyal felfüggesztette annak az újpesti önkormányzati képviselőjének a párttagságát, aki a hvg360 híre szerint oroszokhoz köthető szervezet pénzén ment tavaly év végén a Közép-Afrikai Köztársaságba választási megfigyelőnek. A párt kedden közleményben tudatta:

felszólítják Szabó Balázst – akivel szemben etikai eljárást indítanak –, hogy adja vissza önkormányzati képviselői mandátumát.

– Szabó Balázs a pártját, a Jobbikot sem utazása előtt, sem azt követően nem tájékoztatta sem arról, hogy egy polgárháborús ország kétes tisztaságú választásán megfigyelőként vesz részt, sem pedig arról, hogy utazását ki szervezi, és kikkel vesz azon részt – közölte az ellenzéki párt. Hangsúlyozták: a Jobbik elkötelezett az európai értékek és az euroatlanti kapcsolatok fejlesztése és a demokrácia iránt. Azt írták, elfogadhatatlannak tartanak minden olyan kezdeményezést, amely az általuk vallott értékekre veszélyt jelent. – Sem most, sem a jövőben nem fogjuk tolerálni azt, ha valaki a Jobbik nevével visszaélve, átláthatatlan hátterű intézmények szervezésében, kétes tisztaságú választásokat próbál meg hitelesíteni – fogalmaztak. A hvg360 arról számolt be, hogy egy Párizsból induló magángéppel utazott karácsonykor Közép-Afrikába választási megfigyelőnek Szabó Balázs, valamint egy, a pártból nemrég kilépett politikus, volt parlamenti képviselő, Samu Tamás Gergő is. A lap emlékeztetett arra, hogy Oroszország az elmúlt években mindent megtett azért, hogy komoly befolyást szerezzen az aranyban, gyémántban és urániumban gazdag Közép-afrikai Köztársaságban. A decemberi választáson az oroszbarát Faustin-Archange Touadera elnököt választották újra. Az utat egy olyan, oroszokhoz köthető berlini szervezet fizette, amely lengyel ágon Mateusz Piskorskihoz tartozik. A lengyel politikust azzal vádolták meg, hogy az oroszoknak és a kínaiknak kémkedett. A hvg360 megkeresésére Samu Tamás Gergő azt mondta, hogy őt Szabó Balázs hívta el az útra és hogy egy német szervezet volt a papírra írva. Szabó pedig azt mondta, hogy mindig is érdekelték a választási rendszerek és a választások menete, ezért került sok évvel ezelőtt lengyel meghívásokra a választási megfigyelések világába.

– Egy lengyel barátom kérdezte december közepén, hogy mit szólnék egy választási megfigyeléshez a Közép-afrikai Köztársaságban. Természetesen érdekelt, hiszen szakmai szempontból az afrikai választások, pláne ilyen különleges belpolitikai és geopolitikai helyzetben lévő országban, ha nem is a választási megfigyelői szakma csúcsát, de egy nagyon komoly tapasztalatszerzést jelent – jelentette ki.

Elmondása szerint az utat a berlini székhelyű Európai Geopolitikai Elemző Központ szervezte, amellyel korábban nem állt kapcsolatban, de jellemzően minden ilyen feladatra más-más szervezet kéri fel. Szabó nem tagadta az orosz kapcsolatot:

– Naiv lennék, ha még csak nem is sejteném, hogy emögött valóban állhat orosz pénz vagy orosz befolyás – jegyezte meg.

Az nem tudja, hogy ez miben nyilvánul meg, de ha legközelebb is lesz feladat, abban is szívesen részt vesz, és ha szakmai értelemben hasznos, akkor neki mindegy, hogy kik finanszírozzák.