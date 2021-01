Olaszországban soron kívül kaphattak vakcinát egészségügyisek rokonai és barátai, orvosfeleségek és politikusok

Ez is magyarázhatja azt, hogy egyes térségek idő előtt fogytak ki a számításokhoz képest korábban az oltóanyagból. Hatósági vizsgálat indult az ügyben.

Az olasz csendőrség mintegy százezer eddig beadott oltás miatt indított vizsgálatot azzal a gyanúval, hogy az egészségügyi dolgozókat és az idősotthonok lakóit megelőzve ezt az adagot „soron kívüli” személyek kapták meg – értesült a La Repubblica napilap kedden. Az egészségügyi minisztérium honlapja adatai szerint a beadott több mint 718 ezer vakcina-dózisból több mint félmilliót orvosok és ápolók kaptak meg, további több mint 47 ezret pedig az idősotthonok lakói. A számsorokban további több mint 96 ezer beoltott személy szerepel, akiket a tárca úgynevezett egyéb kategóriába sorolt be, mivel nem tartoznak szorosan az egészségügyi ágazathoz. Számuk kétszerese az idősotthonokban beoltott, védett kategóriába tartozó személyekének. Közöttük lehetnek a kórházak irodai alkalmazottai, a menzákon dolgozók, valamint a takarító- és karbantartó-személyzet is. Az olasz csendőrség közegészségügyért felelős egysége (NAS) szerint a közel 100 ezer oltásból arra nem jogosultak is részesültek.

„Soron kívül” beadott dózisokról van szó, amelyeket a La Repubblica értesülései szerint egészségügyisek rokonai és barátai kaptak meg, orvosfeleségek, de helyi politikusok is.