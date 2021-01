Kiakadtak a sportolók soron kívüli oltásáról szóló javaslaton

Óriási felháborodást váltott ki az a versenyzői javaslat, hogy az olimpikonok várakozási idő nélkül kapjanak injekciókat. A kérdés magyar szempontból is nagyon érdekes, itthon sem szerepel a kormányrendeletben semmilyen előírás az élsportolók beoltásáról.

A tokiói olimpiára készülő, illetve már kvótákkal rendelkező német sportolók soron kívüli koronavírus elleni beoltását kezdeményezte Max Hartunk, a versenyzők érdekeit képviselő szervezet vezetője. A 31 éves négyszeres Európa-bajnok kardozót rengeteg támadás érte a közösségi oldalakon.



„Azt hiszem, félreértették, amit mondtam”

– hangsúlyozta Hartung a Funke Médiacsoport honlapján. „Természetesen nem arra gondoltam, hogy mindenki elé toljanak be minket, versenyzőtársaim sem akarnak megelőzni senkit a kiemelten veszélyeztetett csoportokba tartozók közül, viszont fel akartam hívni a figyelmet arra, hogy mi, élsportolók is az egészségünket, illetve a családtagjainkét, rokonainkét tesszük kockára. A mi beoltásunkról semmilyen jogszabály nem rendelkezett.” Hartung szerint extra biztonsági kockázatot jelentenek járványügyi szempontból az olimpiai selejtezők, ahova a világ minden tájáról érkeznek versenyzők.



„Nem egyformák a járványügyi előírások a világ országaiban, Európa nagy részében nagyon szigorúak a szabályok, de ez semmit sem ér, ha olyanokkal kell versenyeznünk, buborékban lenni, akiknél lazábban kezelik a koronavírus-járványt, már a tudat is rendkívül aggasztó”

– jelentette ki a kardozó. „Azt gondolom, megnyugtatóbb lenne, ha beoltanának minket, ebben az esetben jelentősen csökkenne a veszélye annak, hogy több éves munka azért vész kárba, mert az olimpia előtt elkapjuk a fertőzést.” A vívó nem szeretné, ha az olimpia résztvevői számára kötelezővé tennék az oltás beadását.

„Nincs jogunk ilyen mértékben beleszólni az emberek döntéseibe, ahhoz viszont jogunk van és ezért harcolunk is, hogy aki be akarja oltatni magát a versenyzőtársaim közül, annak legyen erre lehetősége. Meggyőződésem, hogy sokkal többen lesznek azok a sportolók, akik az oltást választják az oltást, mint akik elzárkóznak ettől.”

A kérdés magyar szempontból is nagyon érdekes, itthon sem szerepel a kormányrendeletben semmilyen előírás az élsportolók beoltásáról. Az Emmi honlapján sincs elérhető információ a versenyzők oltásával kapcsolatban. A magyar női vízilabda-válogatott vasárnaptól olimpiai selejtezőtornán szerepel Triesztben. A magyar szövetségtől lapunk azt a tájékoztatást kapta, hogy az együttes tagjai egy hónapja buborékban készülnek a legszigorúbb járványügyi intézkedések mellett a játékosokat folyamatosan tesztelik. A kvalifikációs viadalon a lebonyolításért a vizes sportágakat tömörítő nemzetközi szervezet, a FINA felel, amely ugyanazokat az előírásokat alkalmazza majd a tornán – a résztvevők hermetikus elkülönítése, a sajtó munkatársai csak online kommunikálhatnak a résztvevőkkel –, melyek a vasárnap Debrecenben befejeződött férfi világliga-sorozaton is érvényben voltak. Megkerestük a Magyar Olimpiai Bizottságot is, ahonnan az alábbi írásos válasz érkezett:

„A Magyar Olimpiai Bizottság feladata az olimpiára készülő sportolók és segítőik érdekeinek képviselete. Ebben az ügyben nem teszünk mást, mint felhívjuk a döntéshozók figyelmét arra a tényre, hogy a beoltott sportolók nagyobb biztonsággal és kevesebb komplikációval fognak tudni részt venni a kvalifikációs versenyeken, illetve arra, hogy egy mostani megbetegedés a nyári formát bizonyosan hátrányosan érintő kiesést jelent a legjobb sportolóink számára is” – írta a MOB.