Már az unió is érdeklődik az orosz vakcina iránt

Konkrétumokról egyelőre nincsen szó.

Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) előzetes tárgyalásokat folytat a koronavírus elleni orosz vakcina, a Szputnyik V gyártójával

– közölte Stefan De Keersmaecker, az Európai Bizottság illetékes szóvivője kedden az MTI szerint. Sajtótájékoztatón feltett kérdésre válaszolva a szóvivő elmondta: az orosz vállalat még nem döntött úgy, hogy kérelmet nyújt be a készítmény uniós alkalmazásának jóváhagyására. Keersmaecker közölte azt is, hogy az Európai Bizottság ez idáig az AstraZeneca (400 millió adag), a Sanofi-GSK (300 millió adag), a Johnson and Johnson (400 millió adag), a BioNTech-Pfizer (600 millió adag), a CureVac (405 millió adag) és a Moderna (160 millió adag) vállalatokkal írt alá vakcinabeszerzésről szóló szerződéseket.



Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pénteken közölte: minden oltóanyagnak, amely az EU piacára kerül, át kell esnie az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) vizsgálatán.

Az orosz oltóanyagok kifejlesztését finanszírozó Oroszországi Közvetlen Befektetési Alap (RFPI) hétfői tájékoztatása szerint már több mint másfél millió ember oltottak be az első orosz vakcinával. Az országban december elején kezdődött a koronavírus elleni tömeges oltás az orosz kutatók által kifejlesztett Szputnyik V oltóanyaggal – számol be az állami hírügynökség.