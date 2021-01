Igazi visszapillantó tükör nagyhatalom Magyarország

A koronavírus-válság hatására csak tavaly áprilisban az egyéni személyszállító vállalkozók 4 százaléka adta vissza az iparengedélyt – hívja fel a figyelmet az Opten. Zömük hasonló ágazatokban helyezkedhetett el.

A koronavírus hatására csak tavaly áprilisban a taxis egyéni vállalkozók 4 százaléka adta vissza az ipart – közli az Opten. Számuk így jelenleg 7 ezerre tehető. Pedig a 2016 óta a határozott emelkedést mutató tevékenység még 2020 elején is bővüléssel kecsegtetett. A járvány ugyanakkor a taxisokat is hasonlóképp súlyosan érintette, mint az ügyfélkörük zömét biztosító turizmust és vendéglátást. Ezt még a távolságtartási szabályok is tetézték. Az összes hazai iparágban, illetve a tágabb értelemben vett szállítás-raktározás terén tavaly viszont éppenséggel bővült az egyéni vállalkozók száma. A céginformációs szolgáltató ebből arra következtet, hogy több taxis kisiparos most itt próbálhat szerencsét. A személyszállításban jelenleg az egyénieken kívül 730 társas vállalkozás működik mintegy 1400 bejelentett alkalmazottal. Körükben tavaly már megállt a csökkenés és az év vége felé alkalmazotti létszámuk is növekedésnek indult. A kormányzat adókedvezményekkel és az ételszállítási feltételek rendezésével igyekezett segíteni a ágazaton, de a büntetett előéletűek kizárása is hozott némi tisztulást – állapítja meg az Opten.