Marad a járványügyi veszélyhelyzet Romániában

Az izraeli miniszterelnök utasítást adott 850 új lakhely felépítésének felgyorsítására a megszállt övezetben.

Hiába világbajnok Izrael a koronavírus elleni oltásban – már 1 854 055 állampolgár kapta meg az első oltást, sőt megkezdődött a második beadása is –, és január 7-től hiába rendelték el az immár harmadik teljes zárlatot az országban, az új fertőzések száma minden eddiginél magasabb szintre emelkedett. Az egészségügyi minisztérium kedd reggeli adatai szerint hétfőn 9589 új fertőzést regisztráltak, a legmagasabbat a pandémia kezdete óta, ugyanakkor a súlyos esetek száma is először haladta meg az ezret. Izraelben nemcsak az oltás zajlik rendkívül gyorsan és szervezetten, hanem a szűrés is, hétfőn 126 584 tesztet végeztek. Izraelben eddig összesen 504 269 fertőzést tartanak nyilván, a halálos áldozatok száma pedig 3 704. A számok összességében nem rosszak. A közel azonos lakosságú Magyarországon például a beazonosított fertőzöttek száma 344 352, az elhunytaké viszont már 10 853-ra emelkedett, a vakcinát hétfő estig összesen 78 579 magyar kapta meg. Izraelben viszont a járványt és annak gazdasági, társadalmi következményeit politikai válság súlyosbítja, ami az összeomlás szélére sodorta a zsidó államot. A márciusra kitűzött, két év alatt a negyedik előrehozott parlamenti választás kampánya máris dübörög, de a felmérések továbbra is patthelyzetet mutatnak. Benjámin Netanjahu, aki az egységkormány decemberi összeomlásával elkerülte, hogy az eredeti rotációs megállapodás szerint 18 hónap elteltével át kelljen adnia a miniszterelnöki tisztséget koalíciós partnerének, Beni Gáncnak, újabb nemzetközi tiltakozási hullámot valószínűsítő döntést jelentett be kedden, amivel a nemzeti vallásos és radikális telepesek szavazatait próbálja megszerezni. Netanjahu utasítást adott 850 új lakhely felépítésének felgyorsítására a megszállt övezetben. A nemzetközi közösség által illegálisnak tartott telepek bővítésének felgyorsítása ugyanakkor nemcsak kampányfogás, hanem a telepes politikát elutasító Joe Biden amerikai elnök beiktatásáig hátra lévő idő maximális kihasználása is. A Palesztin Hatóság azonnal elítélte a telepek bővítési szándékát. A palesztin külügyi közlemény szerint Izrael „versenyt fut az idővel” amely Donald Trump távozásáig egyre fogy. A telepesek ernyőszervezete, a Jesa Tanács azonban így is háborog, mivel a Beni Gánc vezette hadügyminisztérium ugyanakkor több száz, a Palesztin Hatóság által építtetett, Izrael által illegálisnak tartott ciszjordániai lakás legalizálását tervezi. A hoppon maradt Gánc mea culpázik. Hétfőn este nyilvánosan elismerte, hogy hibát követett el tavaly tavasszal, amikor felbontotta a Netanjahu által felajánlott egységkormányért cserébe a Kék-fehér ellenzéki szövetséget. Netanjahu megtévesztette és becsapta őt is és az egész országot, mondta a volt védelmi miniszter, de bűnbánata már kevés a tavalyi egységes ellenzéki tábor erejének visszaszerzéséhez. Összefogásra szólított fel minden olyan pártot, amely Netanjahu menesztését szeretné és az új ellenzéki vezetőnek Jair Lapidot, a Jes Atid centrumpárt elnökét ajánlotta.