Kézilabda-vb: nyolc közé vágynak a fiúk

Tavaly év végén lejárt Lewis Hamilton szerződése a Forma-1-es Mercedes csapatánál. A hétszeres világbajnok brit pilóta eddig nem írta alá megállapodását erre az évre, ezért hivatalosan nincs csapata, a Mercedesnek pedig hiányzik egy versenyző. Az előző évben senki sem aggódott az aláírt szerződés hiánya miatt, biztosnak tűnt, hogy Hamilton idén is a német csapatnál szerepel majd, Toto Wolff csapatfőnök hétfőn első alkalommal beszélt arról, mi történik akkor, ha az istálló sztárja mégsem hosszabbít szerződést. Wolff az F1news című szaklapnak azt mondta, bárhogy is dönt a versenyző, a csapat elfogadja és tiszteletben tartja Hamilton elhatározását. "Ha marad, örülünk, ha visszavonul vagy máshol próbál szerencsét, akkor azt is megértjük - jelentette ki Wolff. - A csapatnak azonban mindenre fel kell készülnie, nem adódhat olyan helyzet, amire nincs azonnal válaszunk. Nálunk magasak az elvárások, ezért az elérhető legjobb, legokosabb versenyzőre van szükségünk abban az esetben is, ha Lewis nem marad velünk. Megvan a megoldásunk erre az esetre is." Ez a nyilatkozat azt sugallja - ami korábban elképzelhetetlennek tűnt -, hogy Hamilton akár el is hagyhatja a csapatot. Az idei évre szóló szerződést aláírása több okból is csúszott: először a koronavírus-járvány miatt késve kezdődött vb miatt nem hosszabbított a brit klasszis, utána vb-címének megvédésére koncentrált, amikor ez is megvolt, akkor elkapta a fertőzést, ezért maradtak el a tárgyalások az együttműködés folytatásáról. Hamilton november elején egy alkalommal beszélt arról is, hogy sok időt töltött már el az F1-ben, megvalósította a céljait, ezért a visszavonulás sem elképzelhetetlen. A márciusban kezdődő világbajnoki sorozat előtt egyedül Hamilton helye bizonytalan, a többi csapat már tudja, kikkel vág neki az idei sorozatnak.