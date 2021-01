Mégsem koronavírusos a portugál elnök

A szokatlanul hideg, fagyos időjárás leginkább négy tartományt érint az országban: Aragónt, Kasztília és Leónt, Kasztília-La Manchát és Madridot.

Évtizedek óta nem látott hideget mértek Spanyolország több területén is keddre virradó éjjel. A spanyol meteorológiai szolgálat (Aemet) tájékoztatása szerint



A térségben több mérőállomás mínusz 25 fok alatti hőmérsékletet jelzett. Az országban helyi hidegrekordok is megdőltek, például Teruelben, ahol most mínusz 21 fokot mértek. Ebben a városban a leghidegebb eddig 2001-ben volt, akkor mínusz 19 fokot mutattak a hőmérők. A szokatlanul hideg, fagyos időjárás leginkább négy tartományt érint az országban: Aragónt, Kasztília és Leónt, Kasztília-La Manchát és Madridot.



A fagy nagyban nehezíti az elmúlt hétvégi rendkívüli havazás utáni takarítási munkálatokat, Madrid városában például a főútvonalak nagy része már járható, de a mellékutcákat továbbra is hó borítja, amely ráadásul ráfagyott az aszfaltra. A mentőszolgálat arról számolt be, hogy



A fővárosban három nap szünet után megindult az autóbusz-közlekedés, azonban a kétszáz vonalból egyelőre csak 28 működik. A metró továbbra is 24 órában üzemel, forgalma több mint 30 százalékkal emelkedett meg. Az utasok túlzsúfoltságra panaszkodtak a reggeli csúcsforgalomban. Az Adolfo Suárez Madrid-Barajas nemzetközi repülőtér továbbra is csak részlegesen működik , sok a törölt járat, és még mindig vannak utasok, akik péntek óta várakoznak a reptéren, de egyelőre nem tudják, hogy mikor utazhatnak. Bizonytalanok azok is, akik Spanyolországba utaztak volna az elmúlt napokban, számukra a koronavírus-járvány miatti korlátozások könnyítéseként az eredeti 72 órához képest 24 órával meghosszabbították a negatív PCR-tesztek elfogadásának idejét.