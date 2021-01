Mínusz 25,4 fokot mértek Spanyolországban

15 ezer katonát vezényelnek Washingtonba. Az amerikai üzleti élet kritikus nyomás alá helyezte a republikánusokat.

A képviselőház szerdán mindenképpen megszavazza a Donald Trump második közjogi felelősségre vonásáról szóló határozatot, ezzel ő lesz az első amerikai elnök, akit kétszer sújtanak impeachmenttel . Az nem világos, hogy a szenátus mikor dönt majd, a papírforma az, hogy már jövő szerdán, Trump mandátumának lejárta után. Demokrata párti politikusok azokat a republikánus honatyákat is felelősségre akarják vonni, akik részt vettek a csőcselék feltüzelésében. Ellenük az alkotmány 14. kiegészítését akarják alkalmazni, amely szerint eltávolíthatók a kongresszusnak azon tagjai, akik megszegik az amerikai alkotmány védelméről szóló esküjüket. A Capitolium saját rendőrsége hétfőn este bizalmas tájékoztatást adott a képviselőknek arról, hogy szélsőjobboldali csoportok fegyveres akciókat terveznek Joe Biden január 20-i beiktatásakor. Az amerikai sajtón végigfutott az FBI memoranduma is, amely szerint Trump hívei ezen a hétvégén és jövő szerdán nem csak Washingtonban, hanem mind az 50 állam fővárosában fegyveres demonstrációkat szerveznek. Felmerült, hogy orvlövészek megpróbálhatják lelőni Joe Bident, Kamala Harris megválasztott alelnököt vagy a kongresszus demokrata párti vezetőit. Rajtuk kívül a törvényhozás Trumppal szembeszegülő tagjai is veszélyben lesznek, amint Washingtonba utaznak vagy ott a ceremónia helyszínére igyekeznek. A közveszély fokozódása közben váratlanul lemondott a belbiztonsági tárca megbízott vezetője – ő már a harmadik kormánytag, aki múlt szerda óta távozott az amúgy is utolsó napjaiban járó kabinetből. A hatóságok aktívan keresik az összeesküvőket, miközben már mintegy százötven embert vettek őrizetbe a múlt heti események résztvevői közül. Kötelességszegés miatt a Capitolium rendőrségének közben két tagját is felfüggesztették, egy közelebbről meg nem határozott hatósági személyt letartóztattak, további 10-15 fő ellen pedig vizsgálat indult. Hatezerről tizenöt ezerre emelték a Nemzeti Gárda a beiktatási ünnepség idejére Washingtonba vezényelt kontingensét. Joe Biden kijelentette, hogy nem fél és továbbra is a Capitolium lépcsőinél, a szabad ég alatt kívánja letenni az elnöki esküt. Közben megmozdult az ország stabilitásában érdekelt üzleti élet. Nem csak arról van szó, hogy a Twitter letiltott mintegy 70 ezer, a QAnon összeesküvés-elméletet terjesztő hozzászólót vagy az Amazon kikapcsolta a szélsőjobboldalon népszerű Parler nevű közösségi oldal szervereit. A Coca-Colától és az American Expresstől a Ciscón át a General Electricig és a Marriottig egy sor világcég bejelentette, hogy felfüggeszti a Trump-párti republikánus politikusok kampányainak nyújtott pénzügyi támogatást. Olyan is akadt, amelyik visszakérte a korábban folyósított összeget. Megszakítja kapcsolatát Trumppal és annak cégeivel a bukott elnök ügyleteinek első számú hitelezője, a Deutsche Bank. Ennél is messzebb ment a Signature Bank, amely zárolta Trump két személyes számláját és közleményben szólította fel az elnököt, hogy mondjon le tisztségéről.