Hozzáláttak a kották digitalizálásához

Hasonló tesztkoncerttel állhatnak elő az Eurockéennes nevű fesztivál szervezői.

Franciaországban tavaly március óta tartanak zárva a koncerttermek, az oltások megkezdésével azonban látszik a fény az alagút végén. Mind többen kérdezhetik, mikor járhatnak végre újra hangversenyekre, koncertekre. Erre ugyan egyelőre senki sem tudja a választ, de követendő példát jelenthet egy decemberben, Barcelonában rendezett tesztkoncert, amelyet 463-an hallgattak végig állva, FFP-2 maszkban, a 900 fős teremben. Előzőleg mindenkit teszteltek a koronavírusra és – amint nyolc nappal az esemény után végrehajtott tesztelésből kiderült – utólag sem fertőződött meg senki. A kísérlet bizonyította: a mai körülmények közepette is lehetséges nagyobb kockázatok nélkül közönséget beengedni egy koncertre. A barcelonai kísérlet sikere a francia koncertszervezőket is lelkesedéssel töltötte el. Hasonló próbálkozással állhatnak elő az Eurockéennes nevű fesztivál szervezői. A belforti rendezvény Franciaország legnagyobb rockfesztiválja, amint ezt a szóösszetétel is sugallja. 1989 óta rendezik meg, rendre legalább százezer néző előtt. Ilyen tömeget idén még biztosan nem engednek be, de Jean-Paul Roland, a fesztivál igazgatója szerint a kulturális és az egészségügyi minisztériummal való egyeztetéseket követően márciustól már Franciaországban is tesztkoncertekkel kísérletezhetnek. Az Eurockéennes kulcsszereplői más fesztiválok (a párizsi We Love Green és az arrasi Main Square) szervezőivel együtt terveznek próbakoncerteket. Helyszínként szóba jöhet a párizsi Zénith csarnok, amelynek maximális befogadóképessége 6200 fő, ekkora létesítmény több vidéki városban is megtalálható, vagyis a tesztkoncert esetleges sikerét másutt is megismételhetik. Jean-Paul Roland elmondta, a nyári fesztiválokon aligha tudják az összes nézőt gyorstesztnek alávetni, de kiegészítő megoldás lehet mindazok számára, akik teszt nélkül érkeztek a rendezvényre. A legfontosabbnak azt tartják, hogy a körülményekhez képest a legnagyobb biztonságot garantálják. Ahhoz, hogy a rendezvény- és koncerttermeket megnyissák a nyilvánosság előtt, mindenképpen szükség van a tesztkoncertekre – mutat rá Malika Seguineau, a zenei előadások érdekvédelmi szervezete, a Prodiss igazgatója. Egy turné megszervezése ugyanis 3-24 hónapot vesz igénybe. A Zenészszakszervezet (SMA) februárban két tesztkoncertet kíván rendezni, a déli kikötővárosban, Marseille-ben. Ezek tanulságait április 8-ig összegzik majd – adta hírül az AFP hírügynökség. A zenészek érdekvédelmi szervezete, a CFSI alelnöke, Fanny Reyre-Ménard hangsúlyozta, hogy a kísérlet résztvevőinek tiszteletben kell tartaniuk a távolságtartásra vonatkozó előírásokat. Roselyne Bachelot francia kulturális miniszter kifejtette, minden döntésnek összhangban kell lennie a tudományos kutatások alakulásával. A zenészek határozottabb fellépést szeretnének látni a kormányzat részéről. Aurélie Hannedouche, az SMA szakszervezet részéről azt mondta, ha nem lesz nagy változás, akkor „később már nem leszünk olyan kedvesek”. Mint mondta, az az érzésük, hogy a kulturális élet szereplőinek nagyobb garanciát kell adniuk a rendezvények biztonságos lebonyolítására, mint másoknak.