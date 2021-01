Készül a forgatókönyv a Fidesz eltávolítására

Három beteg mintájában azonosították a vírusmutációt.

György István, a Miniszterelnökség közigazgatásért felelős államtitkára ismertette az idősotthonokban a koronavírus ellen végzett oltásokat az Operatív törzs szerdai tájékoztatóján. Vasárnapig körülbelül hétezer embert oltottak be az idősotthonokban, a kedden érkezett vakcinákkal még 3500 embert tudnak beoltani az otthonok lakói és dolgozói közül. Elmondása szerint elsőként 150 és 400 fő közötti férőhelyes otthonokban végzik el a védőoltásokat. Az újabb körben 19 intézményben, 33 telephelyen, 996 dolgozó és 2305 lakó kapja meg a vakcinát. Közölte, hogy tervszerűen halad az idősotthonokban az oltás, de azt csak a további szállítmány érkezésével tudják majd folytatni. Hangsúlyozta, hogy mivel most még korlátozottan áll rendelkezésre a vakcina, fontos továbbra is az intézkedések betartása. Csákó Ibolya alezredes kijelentette, hogy a vakcina nem csak nekünk, de a bűnözőknek is jó helyzetet teremt. Kérte, hogy senki ne dőljön be annak, ha interneten bűnözők vakcinákat kínálnak. Már megjelentek olyanok, akik a vakcinagyártók nevét felhasználva hamisan kínálnak eladásra oltóanyagot és berendezéseket online, de Magyarországon még nem találkoztak ilyen hirdetéssel. Hangsúlyozta, hogy semmilyen körülmények között ne rendeljünk vakcinát az internetről, mert ott biztos, hogy a kereskedelmi forgalomban nem kapható, hamis oltóanyagot kapunk. Hozzátette, hogy a vakcina interneten nem forgalmazható, nem elérhető, azt csak a kormány által kijelölt oltópontokon lehet megkapni.

– A hamis anyagok kiszámíthatatlanok, vagy egészségre ártalmasak lehetnek, vagy hamis biztonságérzetet adnak a beoltottnak – hívta fel a figyelmet.

Kiss Róbert alezredes ismertette a rendőrségi adatokat. Kedden 311 személy ellen intézkedtek a kijárási tilalom megszegése miatt. Tegnap 3204 hatósági ház karantént rendeltek el, így jelenleg 25 856 karantént van az országban. Tavasz óta 516 büntetőeljárás indult rémhírterjesztés, szabályszegés miatt, ezekben az ügyekben eddig 100 gyanúsítottat hallgattak ki.

Müller Cecília országos tisztifőorvos a járványügyi helyzetről elmondta, hogy újabb 1358 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 345 710-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 95, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 10 948-ra emelkedett. Közölte, hogy a tavaszi hullámot is beleszámítva az elhunytak jellemzően egy vagy több krónikus megbetegedésben szenvedtek. Továbbra is az elhunytak 3 százalékánál nem találtak alapbetegséget, náluk csak a koronavírus szerepelt a halál okaként. A gyógyultak száma jelenleg 215 453, az aktív fertőzötteké pedig 119 309. Kórházban 4870 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 339-en vannak lélegeztetőgépen. Közölte, hogy minden veszélyeztetett csoportot be akarnak oltani. Ahogy az egyik csoport igényét kielégítették, sorra kerül a másik. Ennek menete attól függ, hogy mennyi vakcina érkezik az országba. Kedd estig 86 ezer főt oltottak be koronavírus ellen. Hamarosan be kell adni a második adagot azoknak, akik megkapták az elsőt. Bejelentette, hogy az elmúlt napon három beteg mintájában kimutatták három magyarországi laborban a brit új vírusvariánst, amelyet már a környező országokban is azonosítottak. Úgy fogalmazott, hogy nyilvánvaló volt, hogy Magyarországot sem kerülheti el ez a variáns. Megegyezte, hogy rendkívül gyorsan terjed, gyorsabban, mint a vírus korábbi változata, ezért nagyobb a megbetegítő hatása. Újságírói kérdések: Müller Cecília elmondta, hogy a vakcina beadása után a védettség körülbelül egy héttel alakul ki. Ha nagy számban oltatjuk be magunkat, akkor alakul ki az a védettség, ami megvéd minket a vírus terjedésétől, de szerinte még sokáig be kell tartanunk az intézkedéseket, és maszkot kell hordanunk. Azt mondta, hogy szeretnének többet oltani, az infrastruktúra adott, sokan is szeretnének élni az oltás adta lehetőséggel, de az összes rendelkezésre álló vakcinát beadják. "Mindenkivel tárgyalunk, kelettel és nyugattal, ahonnan hatékony és biztonságos vakcinát tudunk beszerezni." Már most is készülnek a veszélyeztetett csoportok oltására, de nem egyszerű elérni azt a számot, ami a beoltottsághoz, a járvány megállításához szükséges. A cél az, hogy ami rendelkezésre áll, azt mielőbb, széles körben beadják.