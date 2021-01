Elfogták a salgótarjáni gyilkosság gyanúsítottját

A 45 hajléktalan férfi két ember megölését ismerte be.

Őrizetbe vette a rendőrség azt a 45 éves hajléktalan férfit, aki a gyanú szerint megölt egy hajléktalan nőt keddre virradó éjjel Salgótarjánban; a kihallgatása során kiderült, hogy meggyilkolt egy hajléktalan férfit is tavaly szeptemberben a városban. Kalmár Zsolt, a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettese szerdán online sajtótájékoztatón elmondta: kedd reggel egy férfi jelentette be a rendőrség ügyeletén, hogy hajléktalan életmódot folytató feleségét bántalmazták. Bár a rendőrökkel a mentők is perceken belül a helyszínre érkeztek, és megkezdték az életmentést, a nő a helyszínen meghalt. Az ügyben ezután halált okozó testi sértés gyanúja miatt indított nyomozást a rendőrség ismeretlen tettes ellen. A bűncselekménnyel gyanúsított 45 éves hajléktalan férfit két órán belül elfogták.