SZFE-ügy: bizonytalanságok vészforgatókönyvekkel

Ingatlan káosz, a mostani félév további lebegtetése jellemzi az egyetem helyzetét, eközben szakadás esetén a diákok egy része akár más hazai, vagy külföldi egyetemen folytathatja tanulmányait.

Minden bizonnyal február elseje újabb határpont a Színház-és Filmművészeti Egyetem (SZFE) életében, hiszen a kialakult helyzetben a tanároknak és a hallgatóknak is dönteniük kell a „hogyan tovább”-ról. Ezzel kapcsolatban az SZFE hallgatói kommunikációs csapata azt írta kérdésünkre:



„Az alapítvány képviselőivel nem vagyunk kapcsolatban, így a tervezett lépéseikről mi is csak spekulálni tudunk, a kollégiumi elhelyezésekkel kapcsolatban pedig egyelőre semmiféle tájékoztatást nem kaptunk.”

A járványhelyzet miatt a hallgatók november óta felfüggesztették az egyetem jelenlegi épületeinek blokádját, a kollégiumból elmentek. Egyelőre azonban nem tudni, hogy hová tudnak visszamenni. Az SZFE Alapítványának tettünk fel kérdéseket, főként az ingatlanokkal és a terveikkel kapcsolatban, de csak péntekre ígérték, hogy közleményben reagálnak. A Vas utcai épület sorsa továbbra is kérdéses. A napokban felvetődött, hogy az egyetemet működtető alapítvány eladná, de állítólag erről nincs szó. Azóta kiszivárgott, hogy az alapítványi vezetés más helyszíneken képzeli el a jövőt. Tény, hogy a jelenlegi épületek leromlott állapotban vannak, de az esetleges felújításról sem született eddig döntés. Az Ódry Színpad jövőjéről is csak homályos sejtések jelentek meg. Szóba került, hogy az Ódryt felváltaná játszóhelyként az alapítványhoz került Uránia, de ez nem életszerű, hiszen az Uránia soha sem működött színházként, nem rendelkezik ehhez megfelelő adottságokkal. A filmes képzést az új vezetés a Duna Televízió volt székházában képzelné el, állítólag ennek előkészületei már megkezdődtek, új stúdiókat alakítanának ki a jelenleg üresen álló épületben. Az egyetem adminisztrációját Szarka Gábor kancellár átköltöztette az óbudai InfoParkba, egyelőre nem tudni, hogy ez a helyzet változik-e a jövőben. A hallgatók lapunknak a helyszínek esetleges szétszórására így reagáltak:



„Az illegitim vezetőség és fenntartó feltételezett szándékaival ellentétben mi, az Egyetem hallgatói és oktatói elengedhetetlennek tartjuk a színházi-, a filmes- és az elméleti képzések résztvevőinek szoros együttműködését.”

Karsai Györgytől az SZFE Doktori Iskolájának vezetőjétől arról értesültünk, hogy a kancellártól közvetítőkön keresztül ígéretet kaptak arra, hogy a Doktori Iskolát a Szentkirályi utcai épület fogadhatná be. (Eddig itt a filmes képzés zajlott.) Kérdéses továbbra is, hogy mi lesz a mostani félévvel. A hallgatók erre lapunknak ezt írták:



„A tanulmányi félév elfogadásának szükségességét kimondta a Fővárosi Törvényszék, a Neptun-rendszerhez ennek ellenére továbbra sem férnek hozzá oktatóink – a december közepe óta folyamatosan zajló vizsgákat így jelenleg más formában adminisztrálják.”

Nem tudni azt sem, hogy a modellváltással szembeni ellenállás miként tartható fenn. Ezzel kapcsolatban ezt írták a hallgatók: „A freeSZFE mozgalom jövőjét érintő kérdésekről az online térben ugyanúgy, rendszeres bázisdemokratikus fórumok keretei közt és a teljes polgárságot bevonó felmérések mentén stratégiázunk. Számtalan lehetőség adódik ötletek és beérkező felajánlások nyomán, a közösség továbbra is konszenzusos megoldásokban gondolkodik, figyelembe véve a többszáz polgár különböző élethelyzeteit és prioritásait, az egységesség jegyében hozza meg döntéseit – célunk változatlan, az egyetemi autonómiáért folytatott küzdelmet senkinek sem áll szándékában feladni.” Lapunk úgy tudja, hogy eközben az esetleges egyetem-szakadásra is születtek vészforgatókönyvek. Felvetődött, hogy azokat a hallgatókat, akik nem kívánnak együttműködni az alapítványi SZFE-vel, valamilyen formában hazai vagy külföldi egyetemek fogadnák be. Sőt, pesti alternatív oktatási helyszín is szóba jött, de nem született végleges döntés, mint ahogy az információinkat sem erősítették meg hivatalosan. Továbbra sem tudni, hogy kik indítanának a következő tanévben osztályokat, miközben a tervezett szakokat már meghirdették. Az Alapítvány állítólag napokon belül közzé teszi az új osztályfőnökök névsorát.