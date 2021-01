A magyar sportági szövetségek bíznak benne, hogy idén nem maradnak el a tokiói játékok

Élre állt az együttes az angol labdarúgó-bajnokságban, miután az első fordulóból elhalasztott és kedden pótolt mérkőzésén 1-0-ra nyert a Burnley otthonában.

Élre állt a Manchester United az angol labdarúgó-bajnokságban, miután az első fordulóból elhalasztott és kedden pótolt mérkőzésén 1-0-ra nyert a Burnley otthonában. Érdekesség, tavaly januárban 2-0-ra győzött a Burnley az Old Traffordon – 1962 után először. A „vörös-ördögök” legutóbb 2017. szeptemberében álltak a tabella élén, a csapat a bajnokság ilyen késői szakaszában akkor volt utoljára listavezető, amikor még Sir Alex Fergusonnak hívják az együttes menedzserét. Az akkori csapatból kevesen maradtak hírmondónak, egyikük a spanyol kapus, David de Gea, aki még 2011-ben igazolt Manchesterbe. „Ferguson irányítása alatt is az első helyért küzdöttem a gárdával, most ismét megvan az esély, hogy ott legyünk a végelszámolásnál, amire elég hosszasan kellett várni” – mondta a 30 éves spanyol hálóőr még a Burnley elleni mérkőzés előtt. A jelenleg 79 éves skót szakember 2013-ban távozott a rekordbajnok manchesteri alakulat éléről, amely éppen ekkor, nyolc évvel ezelőtt tudta megnyerni a Premier League-et. A csapatot azóta David Moyes, Ryan Giggs, Louis van Gaal, illetve José Mourinho dirigálta. A korábbi manchesteri klasszis, Ole Gunnar Solskjaer 2018 decemberében vette át az irányítást. „Lenyűgöző ebben a pozícióban lenni – jelentetti ki a norvég szakvezető, akire nehéz kihívás vár, lévén a következő körben a Manchester United a Liverpool vendége lesz. – Tudjuk, hogy a bajnoki címvédőhöz fogunk látogatni, amely mögött parádés három és fél szezon van, úgyhogy tisztában vagyunk vele, hogy nehéz mérkőzés lesz számunkra, de készen fogunk állni rá” – tette hozzá Solskjaer, aki alatt nem is olyan régen még inogott a kispad. A Manchester United november elsején hazai pályán kapott 1-0-ra az Arsenaltól, akkor az együttes mindössze a 15. helyen szerénykedett a tabellán. Azóta viszont két döntetlen mellett kilenc meccset nyert meg a United a bajnokságban. Igaz, közben a csapat kiesett a Bajnokok Ligájából és a Liga Kupából is, az FA Kupában pedig január 23-án újfent a Liverpool lesz az ellenfél. „Szerintem nem is kérhettünk volna jobb időpontot arra, hogy megmérkőzzünk a Liverpoollal, mert jó formában vagyunk és éhesek vagyunk a sikerre. A fiúk jobbak akarnak lenni, ez pedig egy újabb erőpróba lesz, amely során tesztelve lesz a karakterünk és a minőségünk” – tekintett elő Solskjaer. A 47 éves szakember nem véletlenül „optimista”, lévén a címvédő Liverpool legutóbbi három bajnokiját nem tudta megnyerni, előbb a West Brommal és a Newcastle-lel játszott döntetlent, majd legutóbb a Southampton gárdájától szenvedett vereséget. A norvég szakember szerint csapata jó formájában közrejátszik az is, hogy elkerülték a komolyabb sérülések a játékosait, akik egyébiránt a koronavírus-járvány elleni védekezésben is jelesre vizsgáztak. „Látunk olyan csapatokat, akiket bizonyos pillanatban ez nagyon rosszul érint” – utalt a rivális Manchester Cityre, amelynél legalább fél tucatnyi játékos nem bevethető a vírusfertőzés miatt. Miközben Solskjaernak sikerült megszilárdítania pozícióját Manchesterben, addig Frank Lampard alatt egyre jobban inog a kispad a Chelsea-nél. A londoni együttes – amely a nyáron 247 millió euróért vásárolt játékosokat – december közepén került hullámvölgybe, legutóbbi hat bajnokiján mindössze négy pontot gyűjtött, így 10 pontos hátrányba került a Manchester Uniteddel szemben. Érdekesség, bő egy hónapja még 17 mérkőzéses veretlenségi sorozatot épített a Chelsea és csoportgyőztesként várta a BL-nyolcaddöntő sorsolását. Az angol sajtóban a PSG-től nemrég menesztett Thomas Tuchel, illetve a hosszabb ideje csapat nélküli Massimiliano Allegri neve merült fel Lampard esetleges pótlására.