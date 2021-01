Rókákat láttak a Baleseti Intézet udvarán

Egy tanulmány eredményei alátámasztják a WHO ajánlását, amely szerint az embereknek legkevesebb 150-300 percnyi, a mérsékelttől az erőteljesig terjedő aerob edzést kellene végezniük hetente.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint a szív- és érrendszeri betegségek alkotják a vezető halálokot világszerte, évente csaknem 18 millió ember halálát okozva. A PLOS Medicine című folyóiratban publikált, friss tanulmány öt év alatt, több mint 90 ezer ember bevonásával készült, akiknek fizikai aktivitását a csuklójukon viselt mérőeszköz rögzítette. Az eredmények szerint az erőteljes testmozgást végzők felső 25 százalékánál volt a legalacsonyabb a szívbetegségek kockázata, esetükben átlagosan 54-63 százalékos volt a kockázatcsökkenés. A mérsékelttől az erőteljesig terjedő testmozgást végzők legfelső 25 százalékánál átlagosan 48-57 százalékos volt a kockázatcsökkenés. „Ez megdönti azt a nézetet, hogy van egy bizonyos pont, amelyen túl nem kellene edzeni” – mondta Rema Ramakrishnan, az Oxfordi Egyetem kutatója, aki a tanulmány egyik vezető szerzője volt. Hozzátette: „a fizikai aktivitásnak nincs felső határa, ha a szív egészségének javításáról van szó”. Aiden Doherty, az Oxfordi Egyetem professzora szerint a tanulmány eredményei alátámasztják a WHO ajánlását, amely szerint az embereknek legkevesebb 150-300 percnyi, a mérsékelttől az erőteljesig terjedő aerob edzést kellene végezniük hetente. A kutatók szerint az eredmények a férfiak és a nők esetében is hasonlóak, noha az erőteljes testmozgás jótékony hatásai a nőknél különösen látványosak voltak. Bár a több testmozgást végző emberek nagyobb valószínűséggel nem dohányoztak, egészséges tartományban volt a testsúlyuk és mérsékelt mennyiségű alkoholt fogyasztottak, ezen tényezők figyelembe vételét követően is megmaradt a jelentős összefüggés a fokozott testmozgás és a szívbetegségek alacsonyabb kockázata között.

