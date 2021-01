Felbomlott az olasz kormánykoalíció

A vezérkari főnökök levelet intéztek a katonákhoz. „Ha Mitch igent mond, akkor Trumpnak annyi” – mondta egy republikánus szenátor.

Mike Pence alelnök elutasította , hogy az alkotmány 25. kiegészítése alapján saját kormánya mondja ki Trump alkalmatlanságát. A Fehér Házból kiszivárgó hírek szerint az elnök semmiképpen sem akar lemondani. Ezzel a képviselőházi vádemelés és a szenátusi elítélés maradt az egyetlen jogi lehetőség Trump leváltására. Sajtóértesülések szerint Mitch McConnell, a szenátus republikánus többségének vezetője indokoltnak tartja az impeachmentet. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy meg is szavazza az elnök leváltását, de egy republikánus szenátor név nélkül úgy vélekedett, hogy „ha Mitch igent mond, akkor Trumpnak annyi”. A szenátusban kétharmados többségre lenne szükség az elnök menesztéséhez, amire még nem volt példa az amerikai történelemben. Másrészt Trump már azzal is rekordot döntött, hogy ő az első, kétszer is közjogi vád alá helyezett elnök. A lehetséges jogi következmények elkerülésére Trump múlt szerda óta többször szóba hozta a családtagjainak és saját magának adandó elnöki kegyelem lehetőségét. Az „önkegyelem” azonban jogi értelemben járatlan terep és a végső szó feltehetően a legfelsőbb bíróságé lenne. A testületben 6:3 arányú konzervatív többség van, de Trump ennek ellenére sem mehet biztosra. A választási eredményeket kifogásoló beadványait például simán lesöpörték, arról nem beszélve, hogy New York államon kívül immár Georgiában és a fővárosban is indulhatnak ellene eljárások, amelyekre eleve nem érvényes az elnöki kegyelem. Szerdán reggel, nem sokkal az impeachment eljárás kezdete előtt éles fegyvereket kaptak a Nemzeti Gárdának a Capitoliumhoz vezényelt katonái. A 15 ezer fős kontingens az FBI, a Secret Service, a washingtoni és a capitoliumi rendőrség egységeivel, illetve más rendfenntartókkal közösen biztosítja a törvényhozás épületét, illetve Joe Biden jövő szerdai eskütételét . A rendkívüli készültséget a múlt szerdai eseményeken túl az internet mélyebb bugyraiban folytatódó szélsőjobboldali szervezkedés is indokolja. A vezérkari főnökök egyesített bizottsága kedden levélben figyelmeztette az 1,3 millió aktív, valamint a 811 ezer tartalékos és a Nemzeti Gárdában szolgáló katonát arra, hogy feladatuk az amerikai alkotmány védelme minden külső és belső ellenséggel szemben. A dokumentum a múlt szerdai események kapcsán a törvényes hatalom megdöntésére irányuló tevékenységre (angolul sedition, illetve insurrection) hivatkozik, vagyis szóhasználata egybecseng a Trump elnök ellen a kongresszusban felhozott váddal. Szerdán a YouTube videómegosztó is elvette Donald Trump jogát az új anyagok közzétételére. Az intézkedés egyelőre egy hétre szól – pont addig, ameddig még tart Trump mandátuma. A bukott elnökre újabb nehézségek várnak, mivel szülővárosa, New York megkezdte a Trump cégeivel kötött szerződések felülvizsgálatát. Nem csak körhinták, korcsolya- és jégkorong pályák üzemeltetéséről van szó, hanem több száz, az ingatlanfejlesztéssel kapcsolatos megállapodásról.