Olasz válság: mindenki mást akar

Még mindig nem látni tisztán, feloszlik-e a parlament, a törvényhozás több pártja ugyanis nem támogatná ezt a megoldást. Az mindenesetre már most biztos: nem teljesül Salvininek az az óhaja, hogy már ezen a héten szavazzanak a Giuseppe Conte miniszterelnökkel szembeni bizalmatlansági indítványról.