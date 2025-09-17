A trumpista aktivista múlt heti meggyilkolását a kontinens szélsőjobboldali pártjai arra használták fel, hogy támadást intézzenek a baloldal ellen.
Bár több elképzelés is napvilágot látott arról az eltelt egy évtizedben, miként lehetne erősíteni Brüsszel hatalmát, a föderatív Unió megvalósulására egyelőre vajmi kevés az esély.
Liga elnöke néhány nap óta aláírásokat gyűjt, hogy a kormány oldja fel az éjszakai kijárási tilalmat.
Sergio Mattarella elnök szerdán megkezdte a konzultációkat az új kormány összeállításáról a politikai pártok vezetőivel egy nappal azután, hogy lemondott Giuseppe Conte miniszterelnök.
Egyelőre ugyan nincs végleges megoldás az olasz kormányválságban, azt követően, hogy Matteo Renzi egykori miniszterelnök szerdán visszavonta pártja, az Italia Viva (IV) minisztereit a kormányból, de minden jel szerint Giueppe Conte kormányfő marad a kabinet élén.
Bár hivatalosan még nem is biztos, hogy Róma megkapja az EU helyreállítási alapjából neki járó összeget, már most vita alakult ki a koalícióban annak felhasználásáról.
A Matteo Salvini által fémjelzett Liga, a Silvio Berlusconi Forza Italiája, valamint a szélsőjobboldali Olasz Testvériség által támogatott Donatella Tesei a szavazatok 58 százalékát szerezte meg, több mint húsz százalékkal előzte meg a balközép jelöltjét.
Új pártot hozott létre a volt olasz miniszterelnök, Matteo Renzi. Ez lényegében a most újra kormányra került Demokrata Párt szétválását jelenti.
Sergio Mattarella olasz köztársasági elnök szerdán megkezdte konzultációit arról, milyen kiutat találjon a jelenlegi válságból. Többismeretlenes egyenlet ez.
Még mindig nem látni tisztán, feloszlik-e a parlament, a törvényhozás több pártja ugyanis nem támogatná ezt a megoldást. Az mindenesetre már most biztos: nem teljesül Salvininek az az óhaja, hogy már ezen a héten szavazzanak a Giuseppe Conte miniszterelnökkel szembeni bizalmatlansági indítványról.
Új többség formálódik az olasz parlamentben: azok a honatyák mozgolódnak, akik elutasítják az olasz belügyminiszter által indítványozott előrehozott választást.
Matteo Renzi meg van győződve szülei ártatlanságáról, akik a gyanú szerint számlákat hamisítottak és több százezer euró adót nem vallottak be.
Hivatalosan is benyújtotta lemondását Matteo Renzi az olasz balközép Demokrata Párt (PD) főtitkári tisztségéről hétfőn a parlamenti választásokon elszenvedett vereség miatt. A PD-t ideiglenesen Maurizio Martina főtitkár-helyettes vezeti tovább.
Olaszországban több mint 46 millió választópolgárt várnak az urnákhoz vasárnap, akik három nagy pólus, a Matteo Renzi vezette balközép, a Silvio Berlusconi vezette jobbközép és a Luigi Di Maio vezette Öt Csillag Mozgalom (M5S) jelöltjei közül választhatnak tagokat a parlamenti alsó- és felsőházba, tudósít az MTI.
Bár Paolo Gentiloni olasz kormányfő kedden azt mondta, arra készül, hogy kitölti 2018 márciusáig szóló mandátumát, szeptemberben azonban várhatóan előrehozott választást rendeznek Itáliában.
Megszerezte a voksok 73 százalékát Matteo Renzi volt olasz miniszterelnök a Demokrata Párt vasárnapi főtitkárválasztásán. Jövő tavasszal azonban Grillot kell legyőznie.
Matteo Renzi volt olasz miniszterelnök nagy fölénnyel nyerte meg a római kormánykoalíciót vezető balközép Demokrata Párt (PD) főtitkárválasztását, győzelme már az első részeredmények ismeretében is szinte biztosra vehető.
Matteo Renzi hivatalosan is benyújtotta lemondását a kormányzó Demokrata Párt (PD) főtitkári tisztségéről vasárnap a tömörülés Rómában tartott országos gyűlésén. Hangsúlyozta, hogy ez nem visszavonulását jelenti, ellenkezőleg, újra indul a párt vezetői posztjáért.
Matteo Renzi az alkotmányos reformokról szóló balul elsült, december 4-én megrendezett népszavazás után lemondott ugyan az olasz miniszterelnöki tisztségről, a hatalomból azonban nem akar teljesen távozni, mivel a kormányzó Demokrata Párt (PD) elnöki székében kíván maradni.
Tévedett, amikor politikai kérdéssé tette az alkotmánymódosítás kapcsán kiírt múlt vasárnapi olasz referendumot, ismerte be vasárnap Matteo Renzi volt olasz miniszterelnök.
Paolo Gentiloni új olasz kormányfő megkapta a bizalmat a római szenátustól. Egy nappal korábban a képviselőház támogatta az új olasz kormánylistát. A felsőházi szavazást viszonylag simán vette az új kabinet: 169-en szavaztak mellette, 99-en ellene.
Paolo Gentilont hívatta magához Sergio Mattarella olasz államfő vasárnap fél egyre, ez azt jelenti, hogy az eddigi külügyminiszter kap miniszterelnöki és kormányalakítási felkérést.
Paolo Gentiloni külügyminisztert tartja a népszavazáson megbukott Matteo Renzi miniszterelnök legesélyesebb utódjának a szombati olasz sajtó, miközben az államfő csak estére zárja le a konzultációt a parlamenti pártokkal a kormányválságról.
Benyújtotta lemondását Matteo Renzi olasz miniszterelnök Sergio Mattarella államfőnek, miután az alkotmánymódosítást nagy többséggel, 59,11 százalékkal utasították el honfitársai. A referendum során is kiütköztek az északi és déli országrész közötti különbségek. A fiatalok különösen nagy aránya voksolt az elutasításra.