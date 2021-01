Tiborcz István 215 milliós támogatást kapott Brüsszeltől

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökének csak sikerült kilobbiznia a közteher megfelezését, amivel ő maga is jól járt.

Parragh László korábban úgy fogalmazott, szerinte a kormány mostani döntése mentőövet dob a vállalkozásoknak, mert sok munkahely megőrzését teszi lehetővé. A mentőöv az ITC-Invest Kft.-n is segíthet, a budapesti (zuglói) székhelyű cég többségi tulajdonosa tavaly nyár óta Parragh László és a delaware-i International Tiles Connections Corp. (IT) nevű vállalat, amelynek képviseletére szintén az MKIK elnöke jogosult - írja cikkében a Privátbankár. Korábban lapunk is beszámolt róla , hogy Parragh László azt nyilatkozta, a miniszterelnök bejelentése az iparűzési adó felére csökkentéséről találkozik a gazdasági szereplők elvárásával, nagyon nagy segítséget jelent. Karácsony Gergely pedig arról beszélt a minap, ha a Fővárosi Önkormányzat becsődöl, akkor az egész magyar gazdaságot magával ránthatja.