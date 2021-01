Több mint százan haltak meg koronavírusban tegnap óta

A színésznő nyílt üzenetben ír arról, hogy az osztálya miatt ugyan maradt az egyetemen, de az új rendszerben tovább nem tud osztályfőnökként részt venni.

Fullajtár Andrea, a Katona József Színház színművésze, a Színház- és Filmművészeti Egyetem osztályvezető tanára a következő nyilatkozatot tette közzé: "Csak az osztályért maradtam. Megpróbáltam minden törvényes eszközzel tiltakozni egy törvénytelen folyamattal szemben. Továbbra is ehhez tartom magam. A jelenlegi vezetés már csak zárt ajtók mögött kommunikál, és abból is világosan látszik, mire készülnek. Az osztályom féléve megkérdőjelezhetetlen. Mindent dokumentáltam. Akár holnap viszem a papírokat bíróság elé! De ebben a rendszerben tovább nem tudok osztályfőnökként részt venni. A mai nappal felmondok az SZFE-n! Fullajtár Andrea" Ahogyan azt a Népszava is megírta, minden bizonnyal február elseje újabb határpont lesz a Színház-és Filmművészeti Egyetem (SZFE) életében, hiszen a kialakult helyzetben a tanároknak és a hallgatóknak is dönteniük kell a „hogyan tovább”-ról. Utóbbival kapcsolatban ugyanakkor rengeteg a kérdőjel, melyről ebben a cikkben írunk bővebben.