Jobban félünk a vakcinától, mint a vírustól

2021-ben elsőként debütál a világ legnagyobb technológiai vására az online térben a koronavírus-járvány miatt. A virtuális kiállításon szokás szerint a legújabb tévéket, telefonokat, robotokat, járműveket, háztartási eszközöket, egészségügyi berendezéseket mutatják be a gyártók.

Ma zárul Las Vegasban a világ legnagyobb technológiai show-ja, a Szórakoztató Elektronikai Kiállítás (CES) - a koronavírus miatt a szervezők virtuális formában közvetítik az eseményeket, melyeket így a világ bármely pontjáról élőben lehet követni. Bár szokatlan módon ismerkedhettünk meg az újdonságokkal, ami változatlan, a legújabb üzleti technológiák mellett a szórakoztató elektronika kütyüi is bemutatkoznak. A járvány megváltoztatta életünket: hibrid munkakörnyezetet, e-kereskedelmen és házhozszállításon alapuló szolgáltatásokat, fizikai és mentális állapotmonitorozó eszközöket, valamint számos olyan új megoldásokat hozott, amelyek elősegítik a biztonságos kapcsolattartást. Ez tükröződik az ezekhez kapcsolódó technológiák fejlesztésében, alkalmazásában is. Ahogyan egyre több ember otthona vált munkahellyé, a gyártók egyre inkább olyan eszközöket fejlesztenek, amelyek megkönnyítik a zökkenőmentes átmenetet a munka és a privát élet között.



Okosgomb a vírus azonosításához

A BioButton egy érmével megegyező nagyságú eszköz, mely rengeteg okosfunkcióra képes. Így a testhőmérséklet, a légzés és pulzus mérésére, de a napközbeni aktivitás és az alvás megfigyelését is elvégzi. Ezek alapján képes megállapítani, ha a használója a koronavírus tüneteit mutatja, még akkor is, ha az nem érzi magát betegnek. A BioButton nyerte a CES 2021-es Év innovációja díját is.



Qoobo, a fura robotmacska

A kijárási tilalom sokaknál az elszigeteltség érzését, a magányt, a depressziót hozta magával, amire a Qoobo okoseszköz kínál megoldást. Azoknak, akiknek allergiájuk miatt vagy más okból nincs lehetőségük kisállatot tartani társaságként, érdemes beszerezniük a robotmacskát. Illetve a macskára emlékeztető, szőrrel borított robotot, mely hangjelzéseivel és kialakításával képes enyhíteni a szorongást. Még a saját szívverését is hallhatjuk a szőrcsomónak, amit egy japán tervező, Yukai tervezett - feltehetőleg főleg a japán közönségnek.



Munkára tervezett okosszemüveg

A Lenovo professzionális használatra tervezett okosszemüveg, a ThinkReality A3 akár öt képernyőt is vetít viselője elé. Voltaképpen egy klasszikus kiterjesztett valóság (AR) eszköz, és szuper könnyű (mindössze 13 dekagrammot nyom). Az okosszemüveg két kiadásban jelenik meg: az PC-s verzióval PC-khez, az iparival a Motorola csúcsmobiljaihoz lehet csatlakozni. Használat közben mindkét modell lehetővé teszi dioptriás szemüveg viselését. Az eszközt gyárakban, laboratóriumokban, kórházakban lehet majd használni.



Függőlegesen fel- és leszállni képes drón

A General Motors izgalmasnak tűnő újdonsága az a személyszállító drón, ami "háztetőtől háztetőig" szállítaná az utasokat. A VTOL, azaz függőleges fel- és leszállásra képes, egyelőre csak koncepció szintjén létező jármű 90 kW-os akkumulátort kapna, amit a városi közlekedésben alkalmaznának, és ami akár 90 km/h-val is képes lenne szállítani az utasát. A GM egy másik jármű terveit is bemutatott: a Personal Autonomous Vehicle névre keresztelt koncepció egy doboz formájú elektromos autót takar, ami képes önmagát vezetni. A különlegessége, hogy a jármű belseje olyan, mint egy nappali, amit minden tulajdonos saját ízlése szerint alakíthat ki.



Hangszóró a hűtőn, kamera a porszívón

A Samsung új eszközei az otthonok okosabbá tételében segíthet. Bespoke nevű hűtőszekrényének új változata lehetővé teszi, hogy egy beépített kamera segítségével, az ajtó kinyitása nélkül nézzük meg, mi van a belsejében. Az ajtón ott lesz az érintőkijelző, ami több szempontból is új élményt kínál a felhasználóknak. A készülék felhasználói felületén egy hétre előre beállíthatjuk, hogy milyen ételeket szeretnénk enni/főzni, ha pedig a recepteket összekötjük a Samsung főzést segítő alkalmazásával, az automatikusan megrendeli nekünk a hiányzó hozzávalókat. Sőt: a beépített 25W-os hangszórónak köszönhetően meg is hallgathatjuk, hogyan kell elkészíteni az adott ételt. Apró szépséghiba, hogy saját receptet nem vihetünk fel a rendszerbe, csupán a Samsung által jóváhagyottak közül válogathatunk. A cég egy új robotporszívót is bemutatott. Ez a JetBot 90 AI +, ami az ígéretek szerint a LiDAR szenzornak köszönhetően képes kikerülni az akadályt jelentő tereptárgyakat, mint például az elektromos vezetékeket, vagy épp egy földön hagyott zoknit. Emellett egy kamerát is kapott – bár ennek a kiberbiztonsági szakemberek talán kevésbé örülnek –, így távolról is benézhetünk az otthonunkba, miközben a robot épp takarít. A BBot™Care a cég legújabb robotikai fejlesztése, mely a mesterséges intelligencia segítségével ismeri fel a felhasználók viselkedését és reagál arra. A robot képes lehet arra, hogy asszisztensként működjön, segítsen hétköznapi feladatok elvégzésében és akár társaságot is biztosítson a felhasználók számára. A Bot™ Care megtanulja a napirendet és a szokásokat, majd ezek alapján emlékeztetőket küld, hogy a felhasználók naprakészek maradhassanak. A fejlesztés alatt álló Bot™ Handy képes felismerni és felvenni a különböző méretű, formájú és súlyú tárgyakat, és segíteni a ház körüli munkában.



Hajtogatás után tekerés

2020 a hajlítható kijelzős telefonok éve volt, idén a gyártók a feltekerhető kijelzős technológiával rukkoltak elő. A TCL és az LG készüléke ránézésre igen hasonlóan működnek: van egy hajlítható része, ami ,,feltekerhető" egy keretbe, azaz a kijelző átméretezi magát. Kézbe véve akkora, mint egy hagyományos telefon, de egy gombnyomással nagy képernyős tabletté alakíthatjuk. Az LG Wing kódnéven fejlesztett prototípus végleges neve Rollable lesz. Az LG nem árult el semmit a képernyő átméretezéséért felelős mechanikáról, sem annak működéséről, sem az eszköz várható tartósságáról.



Egyszerre laptop, táblagép és kézikonzol

A Lenovo Lavie Mini készüléke háromféle feladatra is bevethető: ha kell, laptopként és táblagépként is használható, munka/tanulás után pedig a Nintendo Switch kézikonzoljához hasonló eszközzé alakítható. A termék oldalaira ilyenkor két kontrollert kell csatlakoztatni a megfelelő élményhez, a játék képe viszont egy nagyobb képernyőre, például monitorra is kiküldhető egy HDMI-s kábellel.



WowCube a Rubik-kocka nyomán

A CubiOs nevű cég egy kézi játékrendszert keresztezett egy Rubik-kockával, melynek eredménye a WowCube, amely a CES 2021 Innovációs Díj egyik kitüntetett terméke. Az eszköz mindegyik oldalán négy színes IPS-kijelző (összesen 24 darab), nyolc mikroprocesszor és egy gyorsulásmérő van. Csakúgy, mint egy Rubik-kocka esetében, a felhasználók több tengely mentén is elforgathatják, folyamatosan változtatva a képernyők egymáshoz való igazodását. Egy kísérő iOS/Android alkalmazással a felhasználók Bluetooth-on keresztül különböző játékokat tölthetnek be az eszközbe, közben megváltoztathatják a képernyők animált kijelzőjét. A játékokat a készülék forgatásának és rázásának kombinációjával lehet játszani. Nincs szükség képernyő-koppintásra vagy gombnyomásra.