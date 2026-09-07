Gyorsulhat az internet sebessége az EU-ban

Az első internetes oldalt 25 éve tették nyilvánossá, ezzel kezdetét vette a világháló (World Wide Web) máig töretlen térhódítása. Az 1991. augusztus 6-i technológiai mérföldkő ma már történelem, az okostelefonok, tabletek és egyéb kütyük világában az ifjabb felhasználók joggal hiszik, hogy ez mindig így volt.