A közlekedési és beruházási miniszter közölte, az állami cég tíz saját géplánccal az idén már 140 kilométernyi mellékutat újított fel. A több mint 31 ezer kilométernyi állami kezelésű úthálózatnak csaknem a fele azonnali felújításra szorul.
A közlekedési és beruházási miniszter szerint ez azt jelenti, hogy az Almásfüzitő–Komárom szakasz átépítésével a bécsi fővonal is gyorsabb lesz, legkorábban 2030-tól. A tendert a Swietelsky nyerte 36,3 milliárd forintos ajánlatával.
Az oltásoktól való félelem nem újkeletű, már a TBC-vakcinaellenenesek is részben tehénné változó emberek karikatúráival riogattak. Vajon a Covid elleni gyors fejlesztések adhatnak-e valós aggodalmakra okot?
Az első internetes oldalt 25 éve tették nyilvánossá, ezzel kezdetét vette a világháló (World Wide Web) máig töretlen térhódítása. Az 1991. augusztus 6-i technológiai mérföldkő ma már történelem, az okostelefonok, tabletek és egyéb kütyük világában az ifjabb felhasználók joggal hiszik, hogy ez mindig így volt.