Berlusconi kórházba került

Az eddig kormányt összeomlását okozó korrupciós botránynak valószínűleg utórezgése is lesz.

Felforgatta az észt belpolitikát a kormányzó centrista Centrumpárt korrupciós botránya. Kedden derült ki, hogy hatóságok azzal gyanúsítják Mihail Korb pártfőtitkárt, hogy bűntársaival kedvezményes állami hitelt biztosított Hillar Teder ingatlanfejlesztő vállalkozónak, a pártnak folyósított kampánypénzekért cserébe. A váratlanul kirobbant botrány valóságos politikai földrengést váltott ki: Jüri Ratas miniszterelnök lemondott, a mögötte álló koalíció felbomlott és ezáltal a konzervatív családmodell kizárólagosságát alkotmányba foglaló referendum terve is füstbe ment. Felcsillant a remény az észt társadalom számára, hogy egy botrányoktól kevésbé hangos, nyugoldamasabb kormányzás következhet.

A miniszterelnök lemondott Fotó: RAIGO PAJULA / AFP

A teljes politikai megújulás azonban egyelőre várat magára. Igaz, hogy az eddig kormányról provokáló szélsőjobboldali Észt Konzervatív Néppárt (EKRE) ellenzékbe szorult, de a korrupciós botrányba keveredett Centrumpárt várhatóan továbbra is hatalmon marad. Kersti Kaljulaid államfő csütörtökön ugyan a rivális, centrista Reform Párt vezetőjét, Kaja Kallast kérte fel a kormányalakításra, ám a fiatal jogásznő számára a Centrumpárttal való szövetség tűnik az egyetlen járható útnak. A Reform Párt egyértelműen kizárta, hogy a közösködne a számos bel- és külpolitikai botrányt kirobbantó szélsőbboldali EKRE-vel, Jürgen Ligi, a párt elnök-helyettese pedig a konzervatív Haza Párt vezetését is túl radikálisnak ítéli. A parlamenti erőviszonyok alapján így csakis a centrista nagykoalíció jöhet szóba, amelyről már meg is indultak a tárgyalások.

Mindez nem vet jó fényt Kallasra, hiszen hiába állítják a Centrumpárt képviselői, hogy nem tudtak a Korb és Teder sötét ügyleteiről, a pártra ezenkívül más ügyekben is rávetül a korrupció árnyéka. Elkézelhető emiatt, hogy az eheti politikai földrengést a közeljövőben utórezgések is követik: a csalódott reform párti szavazók átvándorolhatnak a liberális Észtország 200-hoz, ami a politikai élet teljes megújítást ígéri. A közvélemény-kutatások már az utóbbi időben is azt mutatták, hogy 2018-ban alakult, parlamenti mandátummal nem rendelkező párt rohamosan jött fel a közvélemény-kutatásokban.