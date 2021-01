359,37 forinton az euró

A magyarok döntő többsége egyet ért abban, hogy a vírusválság miatti gazdasági intézkedések segítsék az éghajlat- és környezetvédelmet is. Egyelőre azonban az is kérdés, hogy az Orbán-kormány mikor szünteti be a szennyezők támogatását.

A lakosság túlnyomó többsége pártállástól függetlenül támogatja, hogy Magyarország zöld, fenntartható pályára álljon. Emellett környezetvédelmi szemléletű pénzügyi csomagokat is szívesen látnánk. A megkérdezettek 70 százaléka csak olyan gazdasági mentőcsomagokat vár, amelyek legalábbis nem fokozzák tovább az éghajlati és környezeti válságot – foglalja össze a Greenpeace Magyarország az általa a Závecz Researchtől megrendelt közvélemény-kutatás tanulságait. A környezetvédő szervezet azt várja a magyar kormánytól, hogy 2021-ben zöld munkahelyeket teremtve, a szén-dioxid-kibocsátás nagymértékű csökkentése és természeti kincseinek megőrzése mellett vezesse ki az országot a koronavírus okozta gazdasági válságból. A Greenpeace az éghajlati és környezeti válság jelenlegi állapotában erős nemzetközi összefogásra és lendületes nemzeti klímavédelemre hív. Utóbbi a magyar lakosság számára is egyértelmű – fogalmaz a szervezet közleménye. A kutatással a civil szervezet annak társadalmi támogatottságát kívánta lemérni, miszerint az országot a koronavírus okozta visszaesésből csak az éghajlati és környezeti válságra is érzékeny csomagokkal szabad talpra állítani. Tízből heten egyetértettek abban, hogy a kormány nem nyújthat a természetrombolást fokozó gazdasági segítséget. Ide értendő például az olajcégek vagy a vegyszeres, nagyüzemi mezőgazdálkodás támogatása, vagy épp a repülőtársaságoknak biztosított adókedvezmények. A felvetést tízből csupán ketten ellenezték, a megkérdezettek tizede pedig nem tudott vagy nem kívánt állást foglalni. A támogató hozzáállás a felmérés tanúsága szerint politikai meggyőződéstől független. A legkevésbé a pártnélküliek adtak kedvező választ, ám az arány esetükben is 65 százalék. A megkérdezettek 77 százaléka abban is egyetértett, hogy az államnak ösztönöznie kell a fenntartható, klímabarát iparágakat támogató, lakossági pénzügyi termékeket. Ilyenek például a zöld kötvények, befektetési alapok és nyugdíjpénztári termékek. A felvetés kapcsán csak 12 százalék helyezkedett ellenző, 11 százalék pedig tartózkodó álláspontra. A zöld pénzügyi csomagok támogatottsága szintén pártfüggetlenül magas. A Greenpeace Magyarország ennek nyomán azt várja a kormánytól, hogy a 2021-es évben éljen történelmi felelősségével, illetve lehetőségével és a válságkezelés révén állítsa az országot valóban fenntartható pályára. . Ezt várja az a mintegy húszezer magyar ember is minden felelős döntéshozótól, aki csatlakozott a Greenpeace greenpeace.hu/legyenavalsagesely címen elérhető kezdeményezéséhez.