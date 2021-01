Meghalt 111 beteg, 1513 új fertőzöttet találtak

Ugyanakkor a válaszadók 22 százaléka bármelyik engedélyezett vakcinával beoltatná magát.

A felnőtt magyarok csaknem fele (46 százaléka) a Pfizer/BioNTech készítményét adatná be magának legszívesebben a Pulzus Kutató felmérése szerint, amelyet a Napi.hu megbízásából készítettek. A portál megjegyzi: a kutatásból nem derül ki, hogy ebben a kiugró népszerűségben mekkora szerepe lehet annak, hogy a Pfizer-vakcina kapta eddig a legnagyobb publicitást, így vélhetőleg ez a legismertebb a lakosság körében. A felmérés eredményei alapján a Moderna vakcináját az ezerfős, reprezentatív mintából mindössze 5 százaléknyian választanák, s ennél is kevesebben, 4 százaléknyian szavaztak bizalmat az AstraZeneca/Oxfordi Egyetem oltóanyagának. A kínai és az orosz vakcinát a válaszadók 1 és 2 százaléka adatná be magának legszívesebben. Minden ötödik megkérdezett azt felelte, hogy egyik vakcinát sem adatná be szívesen, ugyanakkor 22 százalék volt azok aránya, akik a virológusok tanácsának megfelelően – jó az a vakcina, amelyik elérhető – bármelyik engedélyezett vakcinával beoltatnák magukat. A válaszokat korcsoportos bontásban vizsgálva kiderül: a fiatalabbak, a 40 alatti korosztály kevésbé ragaszkodik egy-egy gyártó készítményéhez és nagyobb arányban fogadna el bármilyen engedélyezett oltás, mint az idősebbek. Ugyanakkor a fiatalabbak között az összes lehetőséget elutasítók aránya is nagyobb, mint az idősebb korosztályban. A hvg.hu megjegyzi : az nem derült ki a közvélemény-kutatásból, hogy melyik kínai vakcinára kérdeztek rá, mert kettő is van: az egyik a Sinovac, a másik pedig az Sinopharm. Az előbbiről nemrég derült ki, hogy 50 százalékos hatékonyságú, míg az utóbbi a hivatalos kínai közlemény szerint 79 százalékban hatékony. A kormány a Sinopharm készítményéből tervez vásárolni.