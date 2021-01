Elhunyt Munkácsi Miklós író

Jövő kedden újabb vakcinaszállítmány érkezik hazánkba.

A hétvégén újabb mobil oltócsapatok mennek ki országszerte a száz férőhelyesnél nagyobb idősotthonokba, szociális intézményekbe – közölte az Operatív Törzs pénteki tájékoztatóján Galgóczi Ágnes. A Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője, szokás szerint ismertette a péntek reggeli járványügyi adatokat, ám azokról Orbán Viktor miniszterelnöknek a Kossuth Rádióban elhangzott reggeli interjújából, illetve a kormányzati tájékoztató oldalról is értesülhetett a közvélemény.

Az osztályvezető szerint hozzánk jövő kedden érkezik újabb vakcinaszállítmány, de arra nem tért ki, hogy mennyi, és arra sem, hogy melyik oltóanyagot előállító cégtől. A védőoltásra regisztrálók tömeges panaszaival kapcsolatban, amelyek szerint sokan nem kaptak visszaigazolást, azt mondta:



Hozzátette, hogy a vakcinainfo.gov.hu -n is minden oltással kapcsolatos információ követhető lesz. Újságírói kérdésekre válaszolva Galgóczi Ágnes, egyebek mellett a közelgő középiskolai írásbeli felvételi vizsgákról elmondta, hogy azokon a zsúfoltságot kerülni kell, a maszkviselési és a járványügyi védelmi szabályokat be kell tartani, és a szülők továbbra sem nem léphetnek be az iskolaépületekbe. Kiss Róbert, az operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese az elmúlt 24 óra koronavírus-járvánnyal kapcsolatos rendőri intézkedéseiről beszélt, amelyeknek az adatai szintén olvashatók a kormányzati tájékoztató oldalon.