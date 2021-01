Romániában elkezdődött a koronavírus elleni oltás második szakasza

Párhuzamosan folytatódik a kampány első szakasza is, amelyben az egészségügyi intézmények és a szociális intézmények személyzete és gondozottjai kapják meg az oltást.

Romániában pénteken elkezdődött az oltási kampány második szakasza, amelyben a 65 év fölöttiek, a krónikus betegségben szenvedők, valamint a társadalom számára kulcsfontosságú ágazatokban dolgozók kaphatják meg a koronavírus elleni védőoltást. Utóbbi csoportba sorolták az államigazgatásban dolgozókat, a hadsereg, a rendőrség, a nemzetbiztonság és az igazságszolgáltatás személyzetét, valamint az alapvető élelmiszerek előállítóit, szállítóit és forgalmazóit, az energiaiparban dolgozókat, a gyógyszerészeket és gyógyszerszállítókat, az áru és személyszállítókat, a tanárokat, a papokat, a hulladékgazdálkodásban dolgozókat és a veszélyeztetett újságírókat is. A második szakaszban jogosulttá vált személyek péntek délutántól háziorvosaik vagy munkaadóik által, illetve személyesen is regisztrálhatnak a vaccinare-covid.gov.ro központi honlapon vagy akár telefonon is. A kormány várhatóan péntek esti ülésén fogad el határozatot az oltóközpontok létrehozásáról és működtetéséről. Korábban a nagyvárosok polgármesterei a kormánynál tiltakoztak amiatt, hogy az egészségügyi minisztérium az önkormányzatokra hárította az oltóközpontok működtetési költségeit. A re, migisztráltak beoltása hétfőtől kezdődik. A második szakasz jogosultjai közül az elsők között kapta meg a védőoltást Klaus Iohannis román elnök. Az államfő az oltóközpontból kijőve azt nyilatkozta: az oltás nem volt fájdalmas, az oltóanyag pedig biztonságos. Hozzátette: a járványellenes szabályok betartása és az emberek beoltása ki fogja vezetni az országot a járványból. A második szakasszal párhuzamosan folytatódik a kampány első szakasza is, amelyben az egészségügyi intézmények és a szociális intézmények személyzete és gondozottjai kapják meg az oltást. A román hatóságok 250 ezerre becsülték az ebbe a kategóriába tartozók számát, közülük csütörtökig közel 169 ezren kapták meg az első oltást, ami körükben 67,5 százalékos átoltottságot fog jelenteni. A hatóságok azzal számolnak, hogy január végéig a kategória 85 százalékát sikerül beoltani. Romániában pénteken az elmúlt két hét átlaga (3761) alatti napi esetszámot (3353) jegyeztek, ami kevesebb mint harmada a tavaly november 18-án jegyzett 10 269-es csúcsértéknek. A betegségnek tulajdonított halálesetek napi száma (63) is a napi elhalálozások kéthetes átlagán (91) alul marad. Jelenleg 8635 személy ápolnak koronavírussal az országban, közülük 1091-en szorulnak intenzív terápiás ellátásra. Két hét után azonban ismét ötvenezer fölé emelkedett az aktív fertőzöttek száma. A 19,5 milliós Romániában a péntek esti adatok szerint 688 ezer koronavírusos esetet regisztráltak a járvány kezdete óta, és 17 ezer ember vesztette életét a Covid-19 következtében.