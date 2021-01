„Ethnofitness” közpénzből

Tizenkétmillió forint támogatást ítélt meg Kásler Miklós miniszter egy népi edzésforma kidolgozására. Az ötlethez hasonlóan különös a nyertes.

„A magyar ethnofitness edzésforma kidolgozására” nyert 12 millió forint támogatást a Nemzeti Kulturális Alap pályázatán, Kásler Miklós miniszter döntése nyomán decemberben a nagykanizsai bejegyzésű Élet Szolgálat Egyesület. Az egyesület honlapján megadott telefonszám nem működött, ráadásul saját bemutatkozása szerint a szervezet hospice-szolgáltatással, gyógytornával és szakápolással foglalkozik. A nagykanizsai házban, amelyet címként megadtak, csak egy órást, egy pizzériát és régi artmozit találtunk, egyesületet nem. A ház egyik lakója végül megmutatta az egyesület vezetője nevén lévő lakást, de jelezte, nem tud róla, hogy ilyen szervezet működne ott. A közösségi portálon értük el az Élet Szolgálat Egyesület elnökét, Törőcsikné Gyurácz Andreát, akitől megtudtuk, honlapjuk rég nem frissült, már felhagytak az egészségügyi tevékenységgel, sőt, néhány évig az egyesület sem működött. – Profilváltás után kulturális tevékenységre indítottuk be újra – tette hozzá. Arra viszont – bár 12 millió nyert az ötlettel – nem tudott válaszolni, hogy mi is az az ethnofitness. Elmondása szerint ugyanis nem vett részt a pályázat elkészítésében. Férje, a szervezet alelnöke, Nagykanizsa korábbi fideszes alpolgármestere már többet tudott.



Az egyesület vezetőjének férje, a szervezet alelnöke, Törőcsik Pál, aki – megjegyezve, hogy csak a hivatalos címük van Nagykanizsán, amúgy a fővárosban élnek – beavatott bennünket az ethnofitness rejtelmeibe. Törőcsik Pál két évtizede volt Nagykanizsa fideszes alpolgármestere. – Ez a mi találmányunk, fitnesz mozgáskultúra magyar népzenére – magyarázta Törőcsik Pál. – A népi tánc az alapja, annak a mozgáskultúrája. Néptáncosok, néprajzosok és fitneszoktatók dolgoznak a rendszerén, a zenei világán, a mozgáskultúrán. Az őszre készül el, egy néptánccsoport fogja bemutatni. A cél, hogy a fiatalokat is megszólítsuk, ebben a formában mutassuk be nekik a hatalmas hazai népzenei és néptánckincset. Erre kaptuk a 12 millió forintot, higgye el, nagy durranás lesz! Törőcsik Pál kitért arra is, hogy reményei szerint az etnofitneszt alternatív tananyagként beviszik majd az iskolákba, sőt, már óvodás korban is elkezdhetik a gyerekek, mert korosztályok szerint építik fel. Kérdésünkre elmondta: a támogatást már megkapták, de a koronavírus miatt az érdemi megvalósítás még várat magára, mert csoportos munkára van szükség. Megkerestük az Emberi Erőforrások Minisztériumát, hogy megtudjuk, miért tartja fontosnak a tárca az „ethnofitness” kifejlesztését. Kíváncsiak voltuk arra is: rendben lévőnek tartják-e, hogy az egyesület megadott címen nincs semmi, az elnök pedig nem is tud saját fejlesztéséről. A tárca nem adott érdemi választ, de állította, hogy minden érintett pályázatot a jogszabályoknak megfelelően bíráltak el. Az ethnofiteness mellett más érdekesség is akad a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) támogatási listáján. Húszmillió forintot kapott például a Szakály Sándor vezette Veritas Történetkutató Intézet egy „Trianon és a Magyar Felsőoktatás” című kutatási program megvalósítására – pedig az intézmény eddig sem szűkölködött állami pénzekben, tavaly összesen 748 millióból gazdálkodhatott. Kásler Miklós tízmillió forintot ítélt meg a Szilvásváradi Állami Ménesgazdaság 2021-es „nemzetközi lovas történelmi gálája” megrendezésére is. A gazdaság tavaly nyári fogathajtó bajnokságáról a Magyar Narancs írta meg, hogy szinte üres lelátók előtt zajlott. a Lipicai Lovasközpontban, a 6500 férőhelyes, Szalajka-völgyet elrondító betonteknőt Mészáros Lőrinc cége építette, az induló 1,7 milliárdos költségek végül 6,8 milliárdig növekedtek. Szintén tíz milliót kapott az Audiovizuális Kultúra Fejlesztéséért Egyesület egy „Boldog Brenner János életét és vértanúhalálát” bemutató filmsorozatra. A szervezet egyik alelnöke Schatz Péter, aki az egyik kulcsszereplője volt a Habony Árpád által vezényelt fideszes médiaterjeszkedésben a Balkánon, és akiről tavaly decemberben a 24.hu írta meg, hogy Észak-Macedóniában adócsalás miatt emeltek vádat ellene.