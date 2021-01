Hétfőtől minden beutazó karanténba megy az Egyesült Királyságban

Az intézkedés legalább február 15-ig érvényben marad.

A brit kormány hétfőtől átmenetileg minden ország esetében megszünteti a karanténkötelezettségtől mentes beutazás lehetőségét az Egyesült Királyságba az esetleg még nem azonosított új koronavírus-változatok behurcolásának megakadályozása végett – jelentette be pénteken Boris Johnson brit miniszterelnök sajtótájékoztatóján. A BBC azt írja, hogy a miniszterelnök bejelentése szerint az intézkedés legalább február 15-ig érvényben marad. Eszerint mindenki csak negatív Covid-teszttel léphet be az országba. Az intézkedést a gyorsan terjedő új vírusvariánsok megjelenésével, illetve a magas halálozási számmal magyarázta. Az elmúlt napon ugyanis 1280 életet követelt a járvány az Egyesült Királyságban, ahol már több mint 87 ezer ember vesztette életét a koronavírus következtében tavasz óta. Pénteken pedig 55 761 új fertőzöttet regisztráltak. Boris Johnson elmondta, hogy miután beoltották a legveszélyeztetettebbeket – várhatóan február közepére –, átgondolják, hogyan oldják fel a korlátozásokat. A brit kormány tavaly júliusban állította össze azoknak az országoknak a listáját, amelyekből karanténkötelezettség nélkül be lehet utazni az Egyesült Királyságba. A karanténmentesített országok között eredetileg Magyarország is szerepelt, de szeptemberben lekerült erről a listáról, és azóta a Magyarországról érkezőknek is tíz napot – illetve ha ennél rövidebb ideig maradnak, tartózkodásuk teljes idejét – elkülönítésben kell tölteniük.