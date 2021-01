Drága lesz a hiteltörlesztés halasztása

Nagy árat fizetnek azok az ügyfelek, akik élve a lehetőséggel 15,5 hónapig nem törlesztik hitelüket.

Több százezer forinttal, de akár több mint egymillióval is megdrágíthat egy hitelt, ha valaki végig igénybe veszi az immár július 1-ig lehetővé tett hiteltörlesztési moratóriumot. Egy 15 millió forintos jelzáloghitel esetében például a márciustól számolva már 15,5 hónapig tartó szüneteltetéssel csaknem 26 millió forintra emelkedik a teljes visszafizetendő összeg. Egy 1,5 millió forintos személyi hitel „végszámlája” pedig 2 millió forint fölé kúszik – derül ki a Bank360.hu Népszava számára készített példaszámításaiból. Ennek oka, hogy a moratóriumba került hitelek futamideje jelentősen megnő, mivel a visszafizetés felfüggesztése alatt meg nem fizetett részleteket később egyenlő, a korábbi törlesztőnél nem magasabb havi összegekben kell megfizetni. A felgyülemlett kamatok miatt pedig minél tovább nyújtja el egy adós a hitele törlesztését, annál többe kerül végül a kölcsön. A moratórium hatása igen eltérő az egyes kölcsönökre nézve, hiszen a hitel „árának” alakulása nagyban függ a felvett összegtől, a kamat mértékétől és a futamidőtől. A példaszámítás alapja egy tipikusnak mondható, 2019 nyarán 5,14 százalékos, végig fix kamattal 20 évre felvett 15 millió forintos jelzáloghitel, illetve egy ugyanebben az időben igényelt, szintén végig rögzített, 11,96 százalékos kamatozású, 3 évre felvett 1,5 millió forintos személyi hitel. A jelzáloghitelnek 100 157, a személyi kölcsönnek 49 793 forint a havi törlesztőrészlete - ez a moratórium után is végig változatlan marad. A jelzáloghitel esetében ugyanakkor a futamidő 1 év és 8 hónappal lesz hosszabb az induló 20 évnél, ha az adós csak az eredetileg a tavalyi év végéig biztosított 9,5 hónapos moratóriumot használta ki, de januártól már ismét fizeti a hitelét. Ha viszont márciustól egészen június végéig él a törlesztés felfüggesztésének lehetőségével, akkor 22 év és 8 hónap alatt szabadul meg a kölcsöntől. A futamidő így összességében 272 hónapra nyúlik ugyanis, amiben benne van a 15,5 hónapos szüneteltetés időszaka is. Vagyis az újabb fél éves moratóriumban maradás további egy évvel hosszabbítja meg a már amúgy is megnyújtott futamidőt. Ennek pedig ára van, hiszen minél hosszabb lesz a futamidő, annál magasabb lesz a visszafizetett végösszeg. A Bank360.hu kalkulációja szerint a 15 millió forintos jelzáloghitelért összességében kicsit több, mint 24 millió forintot fizet vissza az ügyfél az eredeti 20 éves futamidő során. A márciustól tavaly év végéig moratóriumban maradt jelzáloghitel „végszámlája” viszont már 25 millió 167 ezer forint lesz, vagyis a 9,5 hónapos felfüggesztés ára ebben az esetben több, mint 1,1 millió forint. A moratórium lehetőségét június végégig kihasználó adós pedig 25 millió 819 ezer forintot fizet vissza végül, vagyis a 15,5 hónapos szüneteltetés 1,8 millió forinttal drágítja meg a hitelt. A személyi kölcsön esetében az eredetileg 3 éves futamidő a csak tavaly év végig igénybe vett moratóriummal 48 hónapra, azaz 4 évre nő. A teljes, 15,5 hónapos hitelfelfüggesztés kihasználása viszont már 56 hónapra emeli a futamidőt. Ennek megfelelően nőnek a visszafizetendő összegek is. A 1,5 millió forintos kölcsön az eredeti konstrukcióban 1 millió 793 ezer forintba kerül. Ha viszont tavaly év végig nem törlesztette az adós a hitelt, akkor már 1 millió 971 ezer forintra kúszik fel az ár, a teljes moratóriumidőszak kihasználása után pedig 2 millió 52 ezer forintot kell majd visszafizetni. Vagyis a 15,5 hónapos moratórium ára ebben az esetben közel 260 ezer forint. Az adósoknak nem árt tehát megfontolniuk, valóban olyan rossz anyagi helyzetben vannak-e, ami továbbra is indokolttá teszi a moratórium igénybevételét. A hiteltörlesztés felfüggesztése és a további haladék persze a jövedelmüket elvesztő családoknak nagy segítséget jelent. A kormányt azonban egyértelműen politikai, nem pedig gazdasági vagy szociális szempontok vezérelték, amikor karácsony előtt úgy döntött: januártól mégis minden adós maradhat újabb fél évre a moratóriumban, akár tudná fizetni hitelét, akár nem. Az eredeti tervekkel és az októberi törvénymódosítással ellentétben ugyanis ezzel nem célzottan, a valóban rászorulóknak adták meg az esélyt a hosszabbításra, hanem mindenki számára nyitva hagyták a kaput. Igaz, az októberben megszavazott törvény sem feltétlenül a ténylegesen rászorulók számára tette volna elérhetővé a moratórium-hosszabbítást. Az alapján csak a gyermeket nevelők, a nyugdíjasok, a közmunkások és a regisztrált álláskeresők - akkori számítások szerint mintegy 752 ezer adós - maradhattak volna a moratóriumban továbbra is. Holott a jegybank felmérése szerint a további fizetést választókhoz képest egyértelműen rosszabb anyagi és szociodemográfiai helyzetű hitelfelfüggesztők között éppen a fiatalok felülreprezentáltak, kétharmaduk ráadásul gyermektelen.

A többség továbbra sem fizet