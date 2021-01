Navalnij visszatért Moszkvába, ahol szinte azonnal le is tartóztatták

A következő hetekben a helyzet romlására számítanak, különösen a 60 éven felüliek körében.

Hétfő hajnaltól megszűnnek az eddigi "légihidak", a karantén-mentességet biztosító utazási folyosók, s további intézkedésig minden, Nagy-Britanniába érkező utazó tíznapos vesztegzárba kényszerül. Még úgy is, hogy csak indulása előtt legfeljebb 72 órával készült negatív vírusteszttel léphet be egyáltalán. A másfél hetes karantént idő előtt meg lehet szakítani egy öt nap után elvégzett újabb ellenőrzéssel. Ez azonban drága mulatság lehet, mert még a legolcsóbbnak számító gyógyszertárak is 65-69 fontot (26-28 ezer forint) számláznak, más szolgáltatók akár 129 fontot (52 ezer forint) is elkérnek. A legújabb, Brazíliából terjedő vírustörzs behurcolásának elkerülése érdekében a kormány felfüggesztette a Dél-Amerikából és Portugáliából érkező repülőjáratokat. Dominic Raab külügyminiszter vasárnap reggel megerősítette azokat a friss lapértesüléseket, amelyek szerint a kormány a vírusválság-menedzselés "felturbózása" keretében fontolgatja a beutazók jobban ellenőrizhető szállodai vesztegzárának bevezetését. Mint a pandémia kezdete óta mindig, Boris Johnson ezzel is hónapokkal lemaradva követne külföldön, ebben az esetben Ausztráliában és Szingapúrban is bevált módszereket. Ahogy ezekben az országokban, úgy az Egyesült Királyságban is a "vendégek" állnák a költségeket, ami két hetet kalkulálva 1500 és 2500 font, (608 ezer és 1 millió forint) között mozogna. Arról nem szól a fáma, hogyan tudják egyszerű földi halandók kifizetni ezt az összeget, de a cél amúgy is a beutazások lehető legnagyobb mértékű visszaszorítása, még ha ez a repülőterek, a szálloda- és vendéglátóipar teljes összeomlásával is fenyeget. A szabályok betartásának GPS és arcfelismerő alkalmazás használata adna külön súlyt. Drámai interjút adott a BBC-nek vasárnap Sir Simon Stevens, az NHS England egészségbiztosító vezérigazgatója. A következő hetekben a helyzet romlására számít, különösen a 60 éven felüliek körében. A közegészségügyi frontember soha nem látta az NHS-t ilyen súlyos helyzetben, a következő száz órát pedig különösen kritikusnak tartja a kórházakra nehezedő nyomás miatt. A helyzet azért nem teljesen reménytelen, az oltási program eddig igazi sikertörténet. Vasárnapra már többen kapták meg a vakcinát - 3,5 millióan, általában 80 éven felüliek -, mint a 3,3 millió eddigi fertőzött. Az is igaz, hogy az utóbbi szám megbízhatatlan, hiszen a járvány múlt tavaszi kezdetén az egészségügyi hatóságok még nem álltak a helyzet magaslatán a statisztikai adatok kezelésével. Hétfőn az eddigi hét után újabb tíz, tömeges immunizációra képes központ kezdi meg a tevékenységét. A helyszínek a blackburni székesegyháztól a Somerset grófságban található Taunton és a surrey-i Epsom lóversenypályán keresztül egészen egy yorki P+R parkolóig terjednek. Matt Hancock egészségügyi miniszter a The Sunday Express lapban megjelentetett cikkében ismét február közepét jelölte meg, amikorra minden 70 éven felüli megkapja első oltását, melyet 12 héttel később követ a megerősítő második. A nem is titkolt becsvágy szerint már június végére minden 18 éven felüli brit hozzájuthat a védelemhez.