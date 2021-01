Több embert maga alá temethetett egy lavina Oroszországban

Ukrajnában hétfőre alig több mint háromezer új fertőzöttet jegyeztek fel, feleannyit, mint a megelőző napon, és kórházba is jóval kevesebben kerültek.

A hétfőn közölt hivatalos adatok alapján vasárnap 3034 új esettel 1 163 716-ra nőtt az azonosított fertőzöttek száma, az elhunytaké pedig 67 áldozattal 20 869-re emelkedett. Eddig 871 196-an gyógyultak meg, közülük előző nap több mint ötezren, az aktív betegek száma így több mint kétezerrel 271 651-re csökkent. Az elmúlt napon az országban 1304 koronavírusos, illetve fertőzésgyanús új beteg került kórházba, míg a megelőző napokban számuk kétezer fölött volt. A legtöbb új beteget, 323-at, ezúttal a dél-ukrajnai Mikolajiv megyében jegyezték fel, a második legtöbbet, 301-et az ország legfertőzöttebb területén, a fővárosban. Kijevben velük együtt Vitalij Klicsko főpolgármester tájékoztatása szerint az azonosított fertőzöttek száma megközelítette a 123 ezret, az elhunytaké öttel 2195-re nőtt. Makszim Sztepanov egészségügyi miniszter hétfői tájékoztatóján arról számolt be, hogy az elmúlt hét alatt, azaz január 11-17. között 44 620 koronavírus-fertőzést jegyeztek fel, 13 555 beteg került kórházba, miközben 15 882 ápoltat engedtek haza az egészségügyi intézményekből. A tárcavezető ugyanakkor a járványhelyzetet továbbra is "feszültnek" nevezte Ukrajnában. Kevesellte az elvégzett szűréseket. Tájékoztatása szerint az elmúlt hét alatt 182 437 PCR-tesztet végeztek el az országban. Emlékeztetett arra, hogy a háziorvosoknak is vannak eszközeik gyorsszűrések elvégzésére, emellett 2373 helyen adhatnak le mintákat, ezenfelül a légzőszervi megbetegedések tüneteit mutató betegek, valamint a koronavírussal megfertőződöttekkel kapcsolatba kerültek tesztelése ingyenes. A miniszter arra kért mindenkit, hogy tájékozódjon a tárca honlapján, nézzen utána, hol végeznek szűréseket, és szükség esetén teszteltesse magát koronavírusra.