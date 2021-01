Kézilabda vb - Edzésnek is kevés volt

A játékvezető kiállította az argentin futballistát, aki a madridi AS című lap szerint akár tizenkét mérkőzéses eltiltást is kaphat.

Elveszítette a fejét és hátulról, ököllel tarkón vágta ellenfelét Lionel Messi, a Barcelona sztárja az Athletic Bilbao elleni labdarúgó spanyol Szuperkupa-döntő hosszabbításának 120. percében. A játékvezető kiállította az argentin futballistát, aki a madridi AS című lap szerint akár tizenkét mérkőzéses eltiltást is kaphat, mérsékeltebb vélemények szerint három-hat találkozót kell majd kihagynia. A Cope nevű rádióadón megbízható forrásra hivatkozva kettő-négy mérkőzést említettek. A Sevillában rendezett Szuperkupa-fináléban hiába vezetett kétszer a katalán együttes Antoine Griezmann góljaival (40. és 77.), az Athletic kétszer egyenlített, másodszor a 90. percben Asier Villalibre révén. A 3-2-es bilbaói sikert jelentő gólt Inaki Williams szerezte a 94. percben, tizenhat méterről csavarta a bal felső sarokba a labdát. "Pályafutásom legszebb és legfontosabb gólja volt" - jelentette ki Williams a találkozót követően. Messi Villalibrével csatázott a labdáért a hosszabbítás hajrájában, majd amikor elveszítette a párharcot, megütötte ellenfelét. A játékvezetőnek a videóbíró jelezte a történteket, az ítélet nem lehetett más, mint piros lap. Messi 753. tétmérkőzésén lépett pályára a katalán együttesben és első alkalommal állították ki. "Nem vagyunk jó passzban, ez természetesen kihat a csapat hangulatára is, dühösek vagyunk és csalódottak, két gólt kaptunk a szélről beívelt labdából, ilyenkor jobban kell kommunikálnunk egymással a kapunk előtt - mondta Griezmann a lefújás után. "Nehéz elfogadni a vereséget, de nem gondolom, hogy most egyet hátraléptünk volna - jelentette ki Ronald Koeman, a Barcelona vezetőedzője. - A következő meccseken megmutathatjuk, hogy jó úton járunk. Időre van szükségünk. Sok játékosunknak tapasztalatszerzésként szolgált ez a döntő. A játékvezetésről jobb, ha nem beszélek, nem mondom el a véleményemet.”