Meghalt Timár György Tamás volt parlamenti képviselő

Vegyen mindenki bérletet és aki megteheti, az fizesse be az iparűzési adót – kéri Karácsony Gergely főpolgármester.

Látványos közterületi kampányba kezd a főváros, melynek részleteiről még a sok szereplős, Facebookon megtartott sajtótájékoztató után se tudunk többet. A kormány önkormányzatokat sújtó elvonásainak különféle megjelenési formáiból ugyanakkor szép csokrot állítottak össze az ellenzéki önkormányzati vezetők. Karácsony Gergely felszólalása során kifejtette, hogy amíg a mintaországnak tartott Ausztria csillagászati összeggel segíti az önkormányzatokat, addig a magyar kormány az egyik kezével ad, a másikkal elvesz. A kampánnyal egyrészt a megszorító intézkedések hatásait szeretnék bemutatni a fővárosiaknak, másrészt a budapestiek támogatását kérik. Így például azt, hogy a helyi lakosság minél nagyobb része vegyen BKV-bérletet, a cég ugyanis most milliárdokkal kevesebb jegyárbevételre tesz szert, mint a járvány előtt. Az iparűzési adót fizető kis- és középvállalkozásoktól pedig azt kérik, hogy akit nem sújtott a válság, ne vegye igénybe az Orbán-kormány adta felezési kedvezményt, hanem fizesse be a teljes összeget. Ez a bevétel segíthet túlélni az idei évet, hogy jövőre – Karácsony reményei szerint – egy változó politikai széljárásban folytathassák a munkát. – Napi 9,6 millió forintot vesz el a megvonásokkal a XV. kerületben élőktől a kormány -jelentette ki Cserdiné Németh Angéla XV. kerületi polgármester. Szerinte az önkormányzat mindent megtesz azért, hogy a kerületi bölcsődék, óvodák és más intézmények a szokott színvonalon működhessenek, de fejlesztésre nem marad pénz. Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester arról számolt be, hogy az elvonások miatt az idén elakad a IX. kerületben 30 éve tartó rehabilitációs program, holott az épített környezet védelmét fontos önkormányzati feladatnak tekinti. Az elvonások után megmaradó forrásokat elviszi a járványügyi védekezés. – Elkeseredett és indulatos vagyok – jelentette ki Pikó András, Józsefváros polgármestere, aki szerint az önkormányzatok „politika sújtotta területek”. Orbán Viktor nem tiszteli a választókat és nem tudja elfogadni a 2019-es önkormányzati választás eredményét. A Fidesz azóta a felperzselt föld taktikáját alkalmazza. A VIII. kerülettől összesen 4,5 milliárdot vontak el, ebből 2,5 milliárdot a működési költségekből. Így csak a kötelező feladatokat tudják ellátni, intézményeket kell bezárni és munkatársakat elbocsátani. Örsi Gergely szerint a kormány az elvonásokkal három alapértéket is zárójelbe tett. Az intézkedések miatt veszélybe került a kiszámíthatóság, a szolidaritás és a részvételiség. Az önkormányzatoknak minden nap más számokkal kell kalkulálniuk, hosszú hónapok munkájával előkészített programok végzik a kukában. A kerületet kötött pályára állították, csak a kötelezők teljesítésére futja. A kormány folyton azt hangoztatja, hogy a válságkezelésből mindenkinek egyformán ki kell vennie a részét: együtt sírunk, együtt nevetünk. – Én azonban most azt látom, hogy csak mi sírunk, ők nevetnek – mondta Váradiné Naszály Márta, Budavár polgármestere. Az I. kerületben minden elköltött 10 forintból hetet az önkormányzat biztosít, csakhogy az ehhez szükséges forrásokat – iparűzési-, idegenforgalmi és gépjárműadó, valamint parkolási bevétel – sorra vonja el a kormány. Az idei költségvetést feltételezésekre hagyatkozva készítik, de az már most látszik, hogy a bevételek 15 százalékkal csökkennek. Váradiné szerint nem igaz, hogy nincs pénz. Van, csak éppen nem a lakosságot segítő intézkedésekre költi a kormány, hanem oligarcha zsebekbe tömködik. Miközben az önkormányzatokat az iparűzési adó megfelezésével legfőbb bevételi forrásuktól fosztják meg, addig csak a Budai Vár újraépítését célzó Hauszmann-tervre 73 milliárdot irányoztak elő csak decemberben. Ez az I. kerületi önkormányzat 5 éves teljes költségvetésének felel meg.