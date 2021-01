Új céget alapított Rogán-Gaál Cecília

Ez a mennyiség 35 685 ember beoltásához elegendő.

Kiss Róbert alezredes a hétvégi rendőrségi adatok ismertetésével kezdte az Operatív törzs hétfői tájékoztatóját. Eszerint a hétvégén 496 személlyel szemben intézkedtek a rendőrök a maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt. 1441 személy szegte meg az éjszakai kijárási tilalmat. Hatósági házi karantént 5561-et rendeltek el, így jelenleg 21 648 karantén van az országban. Tavasz óta 519 büntetőeljárást indítottak rémhírterjesztés, illetve a járványügyi szabályok megszegése miatt, eddig 100 gyanúsítottat hallgattak ki. Müller Cecília országos tisztfőorvos a járványügyi adatokat ismertetve közölte, hogy újabb 875 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 352 703-ra nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 68, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 11 409-re emelkedett. A gyógyultak száma jelenleg 230 441, az aktív fertőzötteké pedig 110 853. Kórházban 4 445 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 330-an vannak lélegeztetőgépen. Kedvező tendenciaként említette az országos tisztifőorvos, hogy a gyógyultak száma meghaladja az aktív fertőzöttekét. Felhívta a figyelmet arra, hogy ez nem ad okot a lazításra, mert a környező országokban ismét elkezdett nőni a fertőzöttek száma. Ezért azt javasolta, hogy minél többen jelentkezzen a Covid-19 elleni védőoltásra. Hangsúlyozta, hogy a koronavírus-fertőzés nem egy egyszerű felső-légúti fertőzés, még mindig meg lehet halni ebben a betegségben. Kérte, hogy ennek jelentőségét ne felejtsük el és ne nagyoljuk el. Az elmúlt napon elhunytak életkora 60-tól 96-ig terjedt, és jellemzően szív- és érrendszeri betegségtől szenvedtek. Úgy fogalmazott, hogy erre rárakódva a fertőzés súlyos, akár fatális következményekkel járhat. Folytatódott az idősotthonok lakóinak és dolgozóinak beoltása. Eddig mintegy 130 ezer adag vakcina érkezett az országba, ez már várhatóan holnap teljesen elfogy. Az idősotthonokban 10 003 személyt oltottak be. A zárt közösségekről elmondta, hogy „nagyon sokat tesz a közösségért, aki oltakozik”. Azt kérte, hogy mindenki higgyen a magyar szakembereknek és a tudásnak, mert a magyar oltóanyagok és oltási rendszer kiváló. Az országos tisztifőorvos a kínai vakcináról elmondta, hogy az megbetegedést nem tud okozni, mert ezt a képességét a vírustól elvették. Ilyen vakcinák régóta ismertek, beváltak. Nagyon helyes, hogy új technológiákat is kifejlesztettek, mert többféle oldalról lehet megközelíteni ezt a kérdést. Szerinte ez nem elavult technika, a gyermekbénulás elleni vakcinánk is erre alapszik. Magyarországon egyetlen egy járványos gyermekbénulásban szenvedő gyermek sincsen, és úgy gondolja, ez elegendő bizonyíték ennek a típusú vakcinának a megismeréséhez és elfogadásához. Kedden 61 tálcányi Pfizer-BioNtech vakcina érkezik Magyarországra, amely 35 685 ember beoltásához elegendő. Az elmúlt hétvégén zajlott a gyermekvédelemben és szociális alapvédelemben a tömeges tesztelés: 5920-an éltek a lehetőséggel, közülük 41 embernek lett pozitív a tesztje koronavírusra. Müller Cecília szerint ez mindössze 0,7 százalék, ami megnyugtató, mert kevés a közösségben az olyan pozitív személy, akiről nem tudunk, és tünetmentesen hordozza a vírust. Újságírói érdeklődésre az országos tisztifőorvos megerősítette, hogy a védőoltást követően kevésbé fog fertőzni a beoltott személy, ez bizonyított. Várandósok nem kaphatják meg a vakcinát, allergiások esetében pedig egyedileg egyeztet az orvos, de az nem ellenjavallata az oltásnak. A vérhígító szedése sem ellenjavallat. Véd-e a vakcina az új brit vírusmutáció ellen? Müller Cecília azt mondta, hogy a koronavírus nagyon könnyen mutálódik, és a brit mellett már újabbak is feltűntek, de jelen információk szerint ez a fajta mutáció nem befolyásolja a vakcina hatásosságát. A magas vérnyomásban szenvedőknek kifejezetten ajánlott az, hogy éljenek a védőoltással. A kínai Sinopharm vakcináját helyben, Kínában ellenőrzik. Hangsúlyozta, hogy az biztos, hogy a magyar hatóság csak biztonságos és hatásos vakcinára adja majd meg az engedélyt. Magyarországon a Nemzeti Népegészségügyi Központ laborjaiban 4 embernél mutatták ki az új brit vírusmutációt, Pécsen pedig öt esetben, de nem mindegyik embernél lehetett utazással magyarázni a megjelenését. Elmondása szerint még vizsgálják az orosz vakcinát, a laboratóriumi vizsgálatok eddig teljesen rendben vannak és biztatóak. Az első oltást követően a teljes immunitás még nem alakul ki, ezért elméletileg előfordulhat, hogy az első oltás után megfertőződik a beteg. Olyankor viszont nem kaphat védőoltást. Ha meggyógyult, akkor kaphatja meg a másodikat, harmadik adagra nincs szükség, Müller Cecília szerint így is elegendő védettséget ad a két oltás.