Kedden is maradnak a mínuszok

Hétfő hajnalban durva mínuszok, csütörtökön napközben szinte tavasz – nem csak az időjárásra érzékenyeket terheli meg a drasztikus változás.

Vasárnap éjszaka általában -3 és -10 fok vagy ennél is hidegebb volt, hétfőn a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -7 és -15 fok közé süllyedt, de Baján -16,4 fokot mutatott a hőmérő. A legmagasabb nappali hőmérséklet +1 és -6 fok között alakul. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint csütörtökön „a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -1 és +6, a legmagasabb nappali hőmérséklet 4 és 13 fok között alakul.” Azaz négy napon belül akár húszfoknyit is változhatnak a hőmérsékleti értékek. Ez a drasztikus változás, „kritikusan megterheli” a legtöbb ember szervezetét, különböző testi és lelki panaszokat okozhat – mondtameteogyógyász a Népszavának. „Az időjárást és annak hatásait folyamatában érdemes értékelni”. Mint felidézte, a múlt hét elején szinte enyhék voltak a napok, az ilyenkor jellemzőnél lényegesen magasabb hőmérsékleti értékek uralkodtak, azaz a hőanomália erősen pozitív volt. Most; vasárnap, ma és részben kedden is nagyon erős negatív hőanomália alakult ki, vagyis a hőmérsékleti értékek az ilyenkor szokásosnál közel tíz fokkal is alacsonyabbak. A nagyon mély hideghullámot ismét erőteljes - de legalább nem hirtelen - változás követi: a hét közepére ígért, plusz tíz foknál is magasabb napi hőmérsékleti értékek jóval, 6-8 fokkal is meghaladják az ilyenkor szokásos értékeket. Ezt, a megterhelő helyzetet tovább nehezíti, hogy „frontosabbá” is válik az időjárás, szerdán melegfronti, pénteken kettősfronti hatások is érvényesülnek – mondta a szakember. Az időjárás erőteljes hullámzása nagy alkalmazkodásra készteti a szervezetet. Mindenkiét, de akiknek az időjárási változások követése nem megy könnyen, különböző, életminőséget rontó tünetektől szenvedhetnek. Jellemzően elsősorban az idősek, a krónikus betegek és a kisgyerekek érzik meg vagy viselik nehezen a frontokat. Ennek hatásai mindenkinél más formában jelentkeznek. Meglepő lehet, de vannak, akiknek pozitív változást eredményeznek, többen vannak azonban azok, akiknek kellemetlen panaszokat okoznak. A tünetek széles köre a fejfájástól a vérnyomás és a hangulat ingadozásán, valamint az alvás- és mentális zavarokon, a krónikus fáradtságérzeten, a figyelem, sőt a teljesítőképességek romlásán keresztül a mozgásszervi panaszokig is terjedhet. A frontérzékenyek fokozottan ki vannak téve a fertőzéseknek is, de hideg időszakban mindenkinek gyengébben működik az immunrendszere, erőteljes változás után pedig csak lassan tud „magához térni”, ami azzal jár, hogy most mindenki könnyebben kaphatja el a légúti fertőzéseket – magyarázta a meteogyógyász.