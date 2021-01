Putyin leszámol ellenfelével - Börtönben a berlini beteg

Morozova bíró helyben hagyta Navalnij elzárását. Európa és az USA felháborodott, az Orbán-kormány nem annyira.

„Ne féljetek! A bunkerben ülők semmitől sem félnek annyira, mint az utcán lévő emberektől. Ne miattam menjetek ki az utcára, hanem magatokért!” - üzente híveinek Moszkva Himki nevű elővárosának rendőrségéről Alekszej Navalnij. A korrupcióellenes aktivistát vasárnap este a Seremetyevo repülőtéren vették őrizetbe, amint németországi gyógykezelése után hazatért Oroszországba. A hatóságok szerint december 29-én elmulasztott megjelenni a rendőrségen, holott ez volt a feltétele egy korábbi büntetése felfüggesztésének. Az ellenzéki politikust augusztusban megpróbálták megölni, életveszélyes állapotban vitték Németországba. Mint azóta kiderült, a Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) emberei a Novicsok nevű idegméreggel preparálták az alsóneműjét. A Kreml eljárása arra utal, hogy Navalnijnak van igaza: félnek tőle. Híveinek attól a nem túl nagy csoportjától is, amelyik vasárnap Vnukovón várta: őket letartóztatták a gép pedig „technikai okokból” Semeretyevón szállt le. Biztos ami biztos, egy időre a két reptér közötti vonatközlekedés is leállt. A cél az volt, hogy a világot ne járhassa be az örömteli fogadtatás híre. Nem mintha attól kellett volna tartani, hogy megismétlődik 1917 februárja, amikor egy Nyugatról hazatérő forradalmár pályaudvari fogadtatásából rövid úton felkelés lett. Elvégre Putyin nem Golicin miniszterelnök, Navalnij pedig nem Lenin. Valamiért mégis fontos volt, hogy Navalnij egy percet se tölthessen a szabad levegőn. Még a bíróságra való átszállítását se kockáztatták meg, Jelena Morozova bíró hétfőn a rendőrségen folytatta le a kihelyezett tárgyalást, amelyen 30 nappal meghosszabbította Navalnij fogva tartását. Az ügyben január végén várható végleges ítélet, de már be van készítve a következő: Navalnijt a saját alapítványának érkező adományok elsikkasztásával is megvádolták. Putyin még a név említését is kerüli. Év végi médiamaratonján is „a berlini beteg” kifejezéssel utalt Navalnijra. A civilben ügyvéd, 42 éves férfit nem engedték indulni a legutóbbi elnökválasztáson, jóllehet semmi sem utalt arra, hogy nyerhetett volna. Igazából pártja sincs, de a hatalmon lévők pofátlan vagyonosodásáról készített videói révén mégis mindenki ismeri a nevét Oroszországban. Sokan féltették a visszatéréstől oda, ahol megpróbálták eltenni láb alól, de ő a hazafelé tartó repülőúton is megismételte, hogy nem fél, ügyében az Európai Bíróság neki adott igazat és neki Oroszországban van a helye. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szerint a Nyugati csak saját bajairól próbálja elterelni a figyelmet a Navalnijról szóló hírekkel. A német kormány és személyesen Angela Merkel kancellár viszont követelte, hogy azonnal helyezzék szabad lábra a foglyot, különben sem őt kellett volna őrizetbe venni, hanem azokat, akik meg akarták ölni. Az Európai Parlament már kedden vitát tart és szavaz az ügyről. David Sassoli házelnök szerint a politikus őrizetbe vétele sértés a nemzetközi közösségnek és az életét korábban megmentő Európának. Az Egyesült Államok, a balti országok, Ukrajna, Lengyelország Szlovákia és Csehország azonnal élesen elítélte a Moszkvában történeteket. A magyar külügy a 444.hu kérdésére csak annyit közölt, hogy Magyarország csatlakozott a közös uniós nyilatkozathoz, ennek szövege tehát hazánk álláspontját is tükrözi. A tárca azonban nem ismételte meg a nyilatkozatban foglaltakat. Az EU közleménye követelte Navalnij jogainak tiszteletben tartását, az ő és vasárnap őrizetbe vett szimpatizánsai, illetve az újságírók elengedését.